خوشه سنگ در استان يزد راه اندازي شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مسعود عظيمي، ظهر امروز در جلسه خوشه سنگ استان يزد اظهار داشت: اين شركت در راستاي ماموريت خود در توسعه صنايع كوچك و متوسط و بهره‌گيري از ابزارها و روش‌هاي نوين توسعه اي، پروژه توسعه خوشه سنگ را آغاز كرده است.

وي عنوان كرد: كار مطالعه و پياده سازي اين خوشه به عنوان چهارمين پروژه توسعه خوشه‌اي استان يزد از ابتداي بهمن ماه سال جاري و با انتخاب تيم توسعه و تجهيز و تامين منابع آغاز شده است.

عظيمي با اشاره به جايگاه ايران در توليد سنگ خام بيان كرد: كشور ايران با وجود جايگاه سومي در بين توليدكنندگان سنگ خام جهان، در بين صادركنندگان جهاني سنگ ‌هاي فرآوري شده جايگاهي ندارد و استان يزد با دارا بودن معادن غني سنگ در كشور از استان‌ هاي مطرح در توليد سنگ خام و فرآوري شده محسوب مي ‌شود.

وي وجود بيش از 200 واحد توليدي و فرآوري سنگ در استان و سابقه و پيشينه بلند مدت اين صنعت همچنين وجود مشكلات متعدد در زمينه تكنولوژي، مديريت، بازاريابي و صادرات را از عوامل اجراي پروژه توسعه خوشه سنگ نام برد و ابراز اميدواري كرد: اجراي اين پروژه در سال‌هاي آينده، وضعيت و جايگاه اين صنعت را در سطح ملي و بين‌المللي بهبود بخشد.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان يزد از مهم‌ترين اهداف ايجاد اين خوشه را ايجاد هم‌افزايي ميان كليه ذي نفعان خوشه اعم از معادن، توليدكنندگان سنگ فرآوري شده و بازرگانان، متخصصان تكنولوژي و ماشين‌آلات از طريق انجام فعاليت مشترك و تقويت نهادها، تشكل‌ها و شبكه‌هاي همكاري در خوشه عنوان كرد.