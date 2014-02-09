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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۱

پس از خوشه‌هاي سراميك، كنجد و ريسندگي/

خوشه سنگ در استان يزد راه اندازي شد

خوشه سنگ در استان يزد راه اندازي شد

يزد - خبرگزاري مهر: مديرعامل شركت شهرك‌ هاي صنعتي استان يزد از راه اندازي خوشه سنگ در استان يزد به عنوان چهارمين خوشه صنعتي اين استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مسعود عظيمي، ظهر امروز در جلسه خوشه سنگ استان يزد اظهار داشت: اين شركت در راستاي ماموريت خود در توسعه صنايع كوچك و متوسط و بهره‌گيري از ابزارها و روش‌هاي نوين توسعه اي، پروژه توسعه خوشه سنگ را آغاز كرده است.

وي عنوان كرد: كار مطالعه و پياده سازي اين خوشه به عنوان چهارمين پروژه توسعه خوشه‌اي استان يزد از ابتداي بهمن ماه سال جاري و با انتخاب تيم توسعه و تجهيز و تامين منابع آغاز شده است.

عظيمي با اشاره به جايگاه ايران در توليد سنگ خام بيان كرد: كشور ايران با وجود جايگاه سومي در بين توليدكنندگان سنگ خام جهان، در بين صادركنندگان جهاني سنگ ‌هاي فرآوري شده جايگاهي ندارد و استان يزد با دارا بودن معادن غني سنگ در كشور از استان‌ هاي مطرح در توليد سنگ خام و فرآوري شده محسوب مي ‌شود.

وي وجود بيش از 200 واحد توليدي و فرآوري سنگ در استان و سابقه و پيشينه بلند مدت اين صنعت همچنين وجود مشكلات متعدد در زمينه تكنولوژي، مديريت، بازاريابي و صادرات را از عوامل اجراي پروژه توسعه خوشه سنگ نام برد و ابراز اميدواري كرد: اجراي اين پروژه در سال‌هاي آينده، وضعيت و جايگاه اين صنعت را در سطح ملي و بين‌المللي بهبود بخشد.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان يزد از مهم‌ترين اهداف ايجاد اين خوشه را ايجاد هم‌افزايي ميان كليه ذي نفعان خوشه اعم از معادن، توليدكنندگان سنگ فرآوري شده و بازرگانان، متخصصان تكنولوژي و ماشين‌آلات از طريق انجام فعاليت مشترك و تقويت نهادها، تشكل‌ها و شبكه‌هاي همكاري در خوشه عنوان كرد.

کد مطلب 2232982

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