سه طرح عمرانی - بهداشتی درنکا بهره برداری و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل محمودیان بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح خانه بهداشت کوی مهرگان(محله عباس آباد ) این طرح را از نیازهای ضروری مردم این منطقه دانست واظهار داشت: خانه بهداشت کوی مهرگان در زمینی با زیربنای 60متر با اعتباری بالغ بر 630 میلیون ریال احداث شد.



وی احداث خانه‌های بهداشت را بهترین مرجع سلامتی مردم خصوصا اهالی منطقه کوی مهرگان برشمرد وافزود: خدمات اولیه بهداشتی از قبیل واکسیناسیون ودیگر امکانات بهداشتی به اهالی این منطقه ارائه می‌شود.



وی همچنین از افتتاح خانه بهداشت روستای اسماعیل آقامحله نکا خبر داد وبیان داشت:این پروژه با با اعتباری بالغ بر700میلیون ریال به بهره برداری رسید.



محمودیان نگاه سلامت محوربه مردم را از مهمترین اهداف بهداشت ودرمان در مناطق محروم و روستایی عنوان کرد وتصریح کرد : درمان به عنوان زیر مجموعه بهداشت ودرمان است که بایددر همین راستا به سمت اقدامات پیشگیرانه حرکت نماییم.



محمودیان شروع به کارنمودن این خانه بهداشت را گامی موثر در راستای بهبود شاخص‌های سلامت روستای اسماعیل آقا محله برشمرد.



همچنین کلنگ ساختمان شهرداری نکا توسط یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندارمازندران به زمین زده شد.



میرزا اسدی شهردار نکا درآیین کلنگ زنی این پروژه اظهارداشت:عمارت شهرداری درزمینی به وسعت 3هزار و340مترمربع در هفت طبقه اداری ودوطبقه زیر زمین با متراژکلی 10هزار و200مترمربع احداث می شود.



ویذ افزود این ساختمان شامل فضاهای اداری،تجاری،پارکینگوفروشگاه خواهد بود و برای احداث این ساختمان بالغ بر60 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.



گفتنی است :این ساختمان شامل ساختمان های سازمان فناوری ،تاکسیرانی،حمل ونقل وترافیک ومعاونت برنامه ریزی شهرداری نکا می باشد.