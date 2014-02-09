سفارت ایران در باکو ادعای سخنگوی وزارت خارجه امریکا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در واکنش به خبر منتشره در پایگاه ترندنیوز به نقل از سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا طی انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد: دور اول مذاکرات ایران و 1+5 منجر به انتشار برنامه اقدام مشترک شده و طرفین مذاکرات، براساس این برنامه اقدام متعهد به برداشتن گام‌هایی شده‌اند که جزئیات و چگونگی اجرای برنامه اقدام نیز در چند دور مذاکرات کارشناسی با توافق طرفین مذاکرات نهایی شده است و اکنون در دوره اجرای مراحل گام اول مذاکرات قرار دادیم.

این بیانیه می‌افزاید: این ادعا که ایران متعهد به تصویب و اجرای پروتکل الحاقی شده، کاملا بی اساس است و به طور قطع تصویب پروتکل، منوط به طی مراحل قانونی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که در این زمینه مجلس شورای اسلامی نقش اصلی را در تصویب دارد.

بیانیه‌ سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو ادامه می‌دهد: با پایان یافتن مذاکرات مربوط به گام اول دور بعدی مذاکرات از تاریخ 29 بهمن ماه در وین آغاز شد و خبرسازی‌ها و اظهار نظرها در خصوص هر گونه موضوع خارج از متن برنامه اقدام مشترک پایه و اساسی ندارد و جمهوری اسلامی ایران براساس حسن نیت خود را متعهد به اجرای دقیق برنامه اقدام مشترک در طول دوره زمانی مورد توافق می‌داند و بر اجرای تعهدات طرف‌های مقابل بر همین اساس نیز تاکید می‌نماید.