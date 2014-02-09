استقرار عدالت در جامعه رویکرد نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان خدابنده افزود: تفاوت جمهوري اسلامي با ساير دولت ها، استقرار عدالت و توسعه خدمات زير ساختي در بين آحاد مردم بخصوص اقشار محروم روستايي مي باشد.

وی، با اشاره به اینکه شهرستان خدابنده پتانسیل هاي قابل توجهی در بخش گردشگری صنعت معدن دارد اظهار داشت : محور اساسي توسعه وسرمایه گذاری این شهرستان در بخش کشاورزی متمرکز شده است كه مي بايست با پيگيري هاي صحيح و عزم و اراده جدي و كار كارشناسي در كوتاه مدت، زمينه مناسبي را جهت توسعه همه جانبه وارتقاي شاخص هاي توسعه و جذب اعتبارغير دولتي فراهم نمود.



استاندار زنجان گفت: تمامی دولت ها در كشورهاي مختلف برنامه كاري خود را در خدمت به مردم دانسته و احداث مدارس ، خطوط ارتباطي راه و شهرسازي ، احداث زير ساخت ها و توسعه خدمات بهداشتي و درماني را جزو وظايف ذاتي خود مي دانند ولي تفاوت نظام مقدس جمهوری اسلامی در این است که بهره مندي از خدمات دولتي و امكانات كشور معطوف به گروه و افراد خاصي نباشد و بين تمام آحاد جامعه بخصوص جامعه روستايي توزيع گردد.



انصاری، با اشاره به اين موضوع كه نرخ باسوادي قبل ازانقلاب كشور زير 40 درصد بوده است گفت : نرخ با سوادي كشور هم اكنون به 85 درصد رسيده و دولت خود را بهر نحو ممكن موظف به ارائه خدمات سواد آموزي و خدمات بهداشتي به روستائيان مي داند.



وی تاکید کرد: علت اينكه مردم ايران بعد از 35 سال ، هنوزوفادار و پايبند انقلاب و آرمانهاي آن هستند اينست كه به درستي رويكرد عدالت محوري و جهت گيري نظام را درك كرده اند.



استاندار زنجان، با اشاره به اين موضوع كه نبايد براي توسعه شهري صرفاً منتظر اعتبارات دولتي بود گفت: شهرداريها مي بايست از ظرفيت هاي سرمايه گذاران در راستاي عمران شهري به نحو مطلوب استفاده نمايند به طوريكه سرمايه گذاران نيز از ارزش افزوده اجراي پروژه ها منتفع گردند.



سالن چند منظوره مديريت بحران شهرستان خدابنده با اعتبار ده ميليارد ريال و با 1260 متر مربع زير بنا توسط استاندار زنجان به بهره برداري رسيد.