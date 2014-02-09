هزار دقیقه برنامه رادیویی درباره بحران برف مازندران تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در صدای شبکه تبرستان بیش از 10 عنوان برنامه به موضوع برف استان اختصاص داده شده است.

وی اظهار داشت: همزمان با بارش برف در استان و بروز مشکلات فراوان در اکثر مناطق استان به خصوص مناطق غربی و قطع آب و برق و گاز در این نواحی و با توجه به استمرار بارش برف و بروز مشکلات متعدد و به منظور رفع موانع، صدا و سیمای مرکز مازندران جهت تسکین آلام هم استانیهای عزیز و رفع هر چه سریعتر این مشکلات، در بخشهای مختلف رادیویی و تلویزیونی به این امر مهم پرداخته و سعی در برقراری حالت عادی در استان داشته است.



حمیدی گفت: تولید و پوشش رسانه ای در ویژه برنامه ها ی مختلف با حضور مهندس نوبخت معاون محترم ریاست جمهور ، مهندس آخوندی وزیر محترم مسکن و راه و شهرسازی ، مهندس چیچیان وزیر محترم نیرو ، استاندار، نمایندگان استان به خصوص نمایندگان غرب استان، معاون عمرانی استاندار، مدیر عامل توزیع برق غرب استان، نظام مهندسی استان، رئیس جمعیت هلال احمر ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب، مدیر عامل توانیر، مدیر عامل گاز، رئیس پلیس راه، فرماندار نوشهر، رییس ستاد مدیریت بحران، فرماندار چالوس و سایر مسئولین استانی ارتباط تلفنی برقرار شده است.

وی یادآور شد: پخش زیرنویس بیش از 290 مورد به مدت 150 دقیقه ، ارتباط زنده با شبکه های سراسری و شبکه شما ، ارتباط زنده با استاندار و مسئولان استانی و نمایندگان مجلس بیش از 20 مورد ،پوشش تلویزیونی از مناطق برفی و.. که در مجوع بیش از 500 دقیقه برنامه از سیمای مازندران پیرامون این موضوع پرداخته است.



حمیدی گفت: در حوزه خبر نیز بیش از 560 دقیقه خبر در آیتم های همچون ارتباط زنده با شبکه های خبری سراسری با حضور وزرا و مسولان استان ، ارتباطات زنده رادیویی و تلویزیونی از وضعیت مناطق آسیب دیده ، تهیه گزارش ها و پکیج های خبری و ارسال آن به تهران و... پیرامون این موضوع اختصاص داده شد.