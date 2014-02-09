مصرف 7 درصد گاز کشور در اردبیل/ قطعی گاز نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدايي عصر یکشنبه در افتتاح پروژه گازرسانی به چهار روستای نمین افزود: طی روزهای اخیر روزانه بیش از هشت میلیون متر مکعب گاز در این استان مصرف می شود که البته با توجه به کاهش و یا افزایش دما متغییر است.

وی از ثبت ركورد بيشترين ميزان مصرف گازطبيعي طی سیزدهم بهمن ماه جاری با مصرف هشت ميليون و 677 هزار و 756 مترمكعب خبر داد و متذکر شد: بیش از 80 درصد مصرف گاز استان از سوی مشترکین خانگی صورت می گیرد.

مديرعامل شركت گاز استان ضمن درخواست از مشترکین خانگی و غیرخانگی بویژه مشترکین پرمصرف برای صرفه جویی در مصرف گاز ادامه داد: تاکنون در این استان هیچگونه قطعی گاز نداشتیم و روند خدمات رسانی به مشترکین همچنان ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های فرهنگی این شرکت برای کاهش مصرف و نیز استفاده ایمن از گاز یادآور شد: در این خصوص این شرکت فعالیت هایی در زمینه فرهنگ سازی آغاز کرده بویژه برنامه هاي متنوع آموزشي از شبكه استاني صداوسيما و راديوي محلي تولید شده است.

خدایی نصب بيلبوردهاي آموزشي در نواحي پرتردد و توزيع كتابچه هاي ايمني و اقلام فرهنگي و نيز برگزاري كلاس هاي آموزشي در سطح مدارس و مساجد استان را از دیگر فعالیت های مرتبط با فرهنگ سازی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به گازرسانی به 47 روستای استان طی دهه فجر تاکسد کرد امروز چهار روستا در قالب 420 خانوار روستايي در شهرستان نمین و با صرف اعتباری بالغ بر 13 ميليارد و 500 ميليون ريال از این نعمت برخوردار می شوند.

مديرعامل شركت گاز استان با بيان اينكه در اين پروژه 30 كيلومتر خط انتقال گاز طراحي و اجرا شده است، ادامه داد: در سایر شهرستان های استان نیز تا پایان دهه فجر و نیز پایان سال برخی طرح های گازرسانی روستایی به بهره برداری خواهد رسید.