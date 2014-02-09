گام اولیه تعیین نرخ های طرح ترافیک و حمل و نقل عمومی سال 93 برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری چهل و چهارمین جلسه خود، لوایح تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کرایه حمل و نقل عمومی را در 3 بخش مترو، تاکسیرانی و اتوبوسرانی برای سال 93 به تصویب رساندند.

براساس این گزارش، علی رضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک تاکید کرد: طبق سنوات گذشته سالانه حدود 97 هزار فقره مجوز طرح ترافیک در قالب مجوزهای سالانه، هفتگی و روزانه، صادر می شد. که سیاست شهرداری تهران برای سال 93، افزایش صدور مجوز­های روزانه است چرا که از آن در راستای سیاست های کنترلی به خصوص در روزهایی که با آلودگی هوا مواجه هستیم استفاده خواهد کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال­های قبل افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بین 10 تا 15 است که در لایحه جدید، شهرداری برای سال 93، افزایش 10 درصدی عوارض را پیشنهاد داده است.

دبیر افزود: جمع بندی کمیسیون برنامه و بودجه افزایش رقم 15 درصدی عوارض صدور مجوز طرح است.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز گفت: جمع­بندی کمیسیون عمران نیز بین 12 تا 15 درصد افزایش بوده است. اما در مجموع با پیشنهاد شهرداری موافق هستیم.

مهدی چمران عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز یادآور شد: سال گذشته مجوز طرح روزانه تا سقف 15 هزار عدد بوده است؛ اگر در پیشنهاد شهرداری افزایش تا سقف 40 هزار عددی مجوز روزانه مطرح است، که این افزایش با سیاست کلی صدور مجوز طرح که همان کاهش ترافیک و در نهایت آلودگی محدودۀ مرکزی شهر است، مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: درست است که در مواقع اضطرار طرح روزانه فروخته نمی شود ولی در سایر روزها ورود 40 هزار خودرو با طرح روزانه، نه تنها باعث شلوغی محدوده می شود بلکه همان هوای معمولی را هم آلوده می کند.

احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز با اشاره به سیاست کلی اجرای طرح ترافیک گفت: بنیان اجرای طرح محدوده ترافیک کاهش آلودگی هوا بود. ولی درحال حاضر به یک منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است. اجرای این سیاست مدت زمان مشخص داشت و اگر به هدف آن نرسیده ایم باید چاره ایی دیگر برای آن بیاندیشیم.برهمین اساس در نهایت اعضا شورا با نظر مثبت نسبت به جمع بندی کمیسیون عمران، لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک برای سال 93 را به تصویب رساندند.

همچنین براساس این مصوبه شهرداری تهران، موظف شد، طی مدت 6 ماه از اجرای این مصوبه میزان اثر بخشی آن را در کاهش آلودگی هوا به شورا ارائه دهد.

اعضا شورا همچنین لوایح مربوط به تعیین نرخ های حمل و نقل عمومی را در بخش های مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی به تصویب رساندند.

گفتنی است که ابلاغ مصوبات فوق بعد از سپری شدن سیر قانونی 15 روزه آنها از سوی فرمانداری تهران و زمان اجرایی آنها نیز از سال 93 خواهد بود.

همچنین در این جلسه یک فوریت، لایحه تعیین نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه ایی در شهر، یک فوریت طرح ممنوعیت اعلانات فاقد مجوز در سطح شهر تهران و یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به اعلام لیست تمام اموال قابل فروش در سال آتی به همراه برآورد ریالی هر مورد در تنظیم و ارائه درآمدها و بودجه پیشنهادی به تصویب رسید.

براساس این گزارش اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان چهل و چهارمین جلسه خود، توافق کردند که ضمن جانمایی مناسب، خیابان و یا معبری را به نام شهید خلبان سرلشکر محمد صالحی نام گذاری شود.

احمد مسجدجامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به دیدار روز گذشته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری و تجدید میثاق با آرمان های رهبر انقلاب گفت: شهید خلبان صالحی، اولین کسی بود که همزمان با ورود هواپیمای حامل امام(ره) به آسمان ایران در سال 57، با به پرواز درآوردن جنگنده اش و اسکورت هواپیمای مسافربری ، در آسمان به پیشواز رهبر انقلاب رفتند و در همان جا با این عملشان خبر بیعت کنندگان پیشکسوت نیروی هوایی بود.

همچنین در این جلسه اعضای شورا به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب موافقت خود را نسبت به قدردانی و تجلیل از عکاس تاریخی انقلاب "حسین پرتوی" که در بستر بیماری قرار داد اعلام کردند.

دوستی: شهرداری بحران سفیر تهران را خوب مدیریت کرد

اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، درجریان برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورا با اشاره به بارش برف در تهران طی هفته گذشته، از مدیریت و عملکرد خوب شهرداری تهران تقدیر کرد و افزود: در تهران به خصوص نقاط شمالی شهر که شاهد بارش بیشتر برف بودیم شهرداری تهران در اجرای برف روبی عملکرد بسیار خوبی داشت که قابل تشکر و تقدیر است.

کودکان کار سقفی برای آموزش می خواهند

دانشور؛ رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران همچنین در جریان برگزاری این جلسه، با اشاره به وضعیت کودکان کار گفت: حدود 8 سال است که روی کودکان کار فعالیت هایی را دارم، چنانچه برای آموزش این کودکان برنامه ریزی صورت گیرد استعداد های بالقوه ایی در بین آنها وجود دارد.وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه به غیر از حضور تشکل های مردمی سازمان های دولتی نسبت به وضعیت و آینده این کودکان بی تفاوت هستند.

دانشور افزود: یکی از مشکلات پیش روی آموزش و پرورش این کودکان نداشتن مکان های مناسب برای آموزش آنها است.

رییس کمیته اجتماعی گفت: تنها رفتن به گرم خانه و داشتن غذا، مشکل این کودکان نیست. رها شدن آینده مبهم آنها به لحاظ آموزشی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همه چیز مهمتر است.

وی یادآور شد: انتظار ما این است که حداقل درهای مساجد برای آموزش این کودکان باز باشد. حتی مقام معظم رهبری در جمله ای فرمودند:"از برخی مساجد انتظار داریم که بهره برداری 24 ساعته داشته باشند.:

دانشور از تک تک اعضا شورا خواست تا با اعتماد به کمیته اجتماعی شورا، از برنامه های این کمیته برای بهبود وضعیت کودکان کار دارد، حمایت کنند.احمد مسجدجامعی رییس شورا نیز پیشنهاد داد که یکی از برنامه های آینده کمیته اجتماعی شورا، حول محور رسیدگی به امور کودکان کار باشد و از اعضا نیز خواست در این نشست، کمیته اجتماعی شورا را همراهی کنند.

معصومه آباد عضو کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورا نیز، به گسست اجتماعی و ناهماهنگی بین بهزیستی و سازمان خدمات رفاه شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طرح کاهش آسیب های اجتماعی در دوره سوم شورا به تصویب رسید و متعاقب آن بودجه سازمان رفاه شهرداری تهران 6 برابر افزایش یافت.

وی افزود: خلاء های قانونی به خصوص در بحث کودکان کار و خیابان وجود دارد. که صاحب سرپرست مشخصی ندارد.

الهه راستگو، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز از نداشتن متولی خاص در این زمینه سخن گفت و افزود موضوع رسیدگی به این کودکان متولی و مسوول خاصی ندارد.

باید شرایطی مهیا شود تا مسوولیت کودکان کار و خیابان به جایی خاص داده شود.

همچنین در این جلسه ولی الله شجاع پوریان عضو و معاون مالی و اداری شورای شهر تهران گزارشی از اقدامات انجام شده برای ارتقاء و حسن فعالیت های اجرایی شورای شهر تهران ارائه کرد، که براساس این گزارش سیستم رای گیری الکترونیکی جلسات شورا، آماده بکارگیری شده است و از جلسه آینده شورا این سیستم به بهره برداری خواهد رسید.

احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز با اشاره به گزارش ارائه شده، گفت: دغدغه اصلی اعضای شورای شهر اشراف بر امور جاری شهرداری تهران است، که از شما می خواهیم تا برای این مهم راه کاری را برنامه ریزی کنید.

حکیمی پور با اشاره به اینکه شهرداری برخی از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را به شورا ارائه نمی کند، گفت: برای مثال اکنون که بحث بودجه سال 93 شهرداری تهران در کمیسیون ها مطرح است، متاسفانه تنها اطلاعات مربوطه به حوزه فرهنگی در اختیار ما قرار گرفته است، در صورتی که کل بودجه باید در اختیار اعضای شورا قرار گیرد، بنابراین از شما می خواهیم تا راهکاری ترسیم کنید که اعضای شورا بتوانند در امور شهرداری دقت لازم را داشته باشند و نظارت کنند.

براساس این گزارش در این جلسه همچنین نمایندگان شورا در باقی مانده کمیسیون ها و مجامع تخصصی شهرداری از جمله شعب اول و دوم کمیسیون بند 20، هیأت انضباطی رسیدگی به تخلفات شرکت های خصوصی تاکسیرانی و کمیته انضباطی بهره برداری از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران انتخاب شدند.براساس این انتخابات به ترتیب معصومه آباد، محمد حقانی و حبیب کاشانی برای شعبه اول کمسیون بند 20 و محسن پیرهادی، عباس جدیدی و پرویز سروری برای شعبه دوم بند 20 ماده 55 قانون شهرداری تعیین شدند.

همچنین ابوالفضل قناعتی به عنوان نماینده شورا در هیات انضباطی رسیدگی به تخلفات شرکت های خصوصی تاکسیرانی و ولی الله شجاع پوریان به عنوان نماینده شورا درکمیته انضباطی بهره برداری از اماکن میادین میوه و تره بار شهرداری تهران انتخاب شدند.