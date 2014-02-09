تابستان سال آینده خاموشی نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر هوشنگ فلاحتیان روز یکشنبه در حاشیه افتتاح هشت طرح صنعت برق در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در خصوص تامین برق مورد نیاز مردم در فصل تابستان سال آینده، میزان معوقات و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی گفت: خوشبختانه هیچگونه معوقات ناشی از فروش برق به خارج از کشور نداریم و همه هزینه ها بخوبی دریافت می شود.



وی افزود: چالش اصلی صنعت برق تفاوت قیمت تمام شده تولید انتقال و توزیع برق نسبت به قیمت های تکلیفی است و امروز درآمدها و هزینه های ما فاصله زیادی دارد و بر اساس تعرفه های تکلیفی تنها یک چهارم هزینه برق از مصرف کننده دریافت می شود که شاید اگر مدیریت منطقی نبود با تهدیدی جدی روبرو بودیم که مشکل ساز می شد.

فلاحتیان یادآورشد: خوشبختانه دولت و مجلس همراهی خوبی با صنعت برق کشور دارند که امیدواریم بتدریج با تعامل و هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم در سال آینده بتوانیم این مسئله را حل کنیم.



آماده تامین برق مردم هستیم/ تابستان آینده خاموشی نخواهیم داشت



معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق در خصوص آمادگی شبکه سراسری برای تابستان سال آینده تصریح کرد: همه برنامه ریزی های لازم در صنعت برق کشور صورت گرفته تا واحدهای نیروگاهی موجود در ایام زمستان، تعطیلات نوروز آماده باشند و در همین ایام تعمیرات مورد نیاز انجام شود تا برای آینده مشکلی نداشته باشیم.



این مسئول بیان کرد: با ورود حدود دو هزار مگاوات برق و تعمیر نیروگاههای موجود و توسعه هایی که باید در شبکه های انتقال، توزیع و فوق توزیع انجام دهیم امیدواریم شاهد عبور موفق از تابستان سال آینده باشیم که برای تحقق اهداف پیش بینی شده از همه مصرف کنندگان برق بویژه مشترکان با مصرف بیش از یک مگاوات در سراسر کشور درخواست می کنیم در چارچوب همکاری تنگاتنگ برای تابستان سال آینده بویژه در ماههای تیر و مردادماه در مصرف دقت کنند و بر اساس الگو مصرف تا بتوانیم از پیک بار سال آتی عبور کنیم.



وی اظهارداشت: در صورت رعایت 10 درصد صرفه جویی آحاد مردم و هماهنگی لازم قادر خواهیم بود از دوران پر مصرف تابستان عبور کنیم اما این کار نیازمند همکاری مردم است.

فلاحتیان گفت: مطمئن هستیم علیرغم محدودیت هایی شدید مالی که در صنعت برق کشور وجود دارد، تابستان سال آینده را بدون خاموشی عبور خواهیم کرد و مردم مطمئن باشند اگر فقط صرفه جویی 10 درصدی داشته باشند خاموشی نخواهیم نداشت.



این مسئول یادآورشد: پیک بار در تابستان امسال بالغ بر 46 هزار و 340 مگاوات بود که پیش بینی می شود در تابستان سال آینده این میزان مصرف به رقم 50 هزار مگاوات بار در تابستان برسد که تامین این نیاز مردم با شرایط آب و هوایی گرم کار دشواری است که امیدواریم با برنامه ریزی ها بتوانیم این مقدار تولید را در سال آینده داشته باشیم و بدون هر گونه خاموشی تابستان را بگذرانیم.



صادرات 11 هزار میلیارد کبووات ساعت برق



وی در خصوص صادرات برق در کشور هم اظهارداشت: صادرات عمده برق کشور در فصل زمستان به خارج از کشور صورت می گیرد که در همین روزها حدود دو هزار و 100 مگاوات صادر شده است.

این مسئول گفت: میزان صادرات سالانه برق کشور رقمی در حدود 11 میلیارد کیلو وات ساعت است که چهار میلیارد کیلو وات ساعت برق وارد می کنیم که از اختلاف افقی که بین ایران و کشورهای همسایه وجود دارد بهره می گیریم و برق مازاد خود را صادر می کنیم و در این مسیر از این مزیت نسبی استفاده می کنیم و توانایی کشور را علیرغم تحریم ها نشان می دهیم که قادر به صادرات برق هستیم.

فلاحتیان یادآورشد: خوشبختانه به اتکاء دانش و تجربه ای که در صنعت پیچیده برق بعد از انقلاب حاصل شده 100 درصد تجهیزات توزیع برق و 90 درصد تجهیزات نیروگاهی، انتقال و فوق توزیع در ایران ساخته می شود لذا نیازمان در حدی نیست که دشمن چیزی را به ما تحمیل کند.

این مسئول افزود: البته ممکن است در شرایطی دچار مشکلاتی شویم اما همیشه از تهدیدات به عنوان فرصت استفاده کرده ایم و مصمم هستیم به سمتی برویم که در ساخت اکثر تجهیزاتی که در صنعت برق نیازداریم به خودکفایی برسیم و علیرغم تحریمهایی که به صورت ناعادلانه بر ما تحمیل شده خوشبختانه در سالهای اخیر خدمات ما نه تنها کمتر نشده بلکه شاخص های هماهنگی هم بهتر شده و اگر از دانش فنی موجود و همه ظرفیت های موجود کشور بخوبی استفاده کنیم می توان خدمات درخشانی به مردم ارائه کرد.