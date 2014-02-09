اعتبارات استان ها به صورت متوازن و عدالت محور توزیع نشده است

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتبارات استان ها به صورت متوازن و با نگاه عدالت محور توزیع نشده است، اظهار داشت: مجموع اعتبارات عمرانی و جاری استان یزد در بودجه 93 حدود 250 میلیارد تومان است که این موضوع با اصل مساوات و عدالت مغایر است.

وي با اشاره به برخي بي عدالتي ها در توزيع بودجه عنوان كرد: به طور مثال مردم استان یزد سالانه حدود 840 میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند اما مجموع اعتبارات عمرانی و جاری این استان در بودجه 93 حدود 240 میلیارد تومان است و این موضوع با اصل مساوات و عدالت مغایر است.

نماینده مردم اردکان از نمایندگان خواست: به پیشنهاداتی که تا حدی این وضعیت را بهبود می بخشد رای دهند و از طرفی از دولت خواست حداقل این بودجه را 100 درصد اختصاص دهد.

وي با اشاره به برخي پروژه ها و طرح هاي عمراني مهم كه در استان يزد نيمه تمام مانده است، بيان كرد: با اين اعتبار، روند نيمه تمام ماندن پروژه هاي مهم استمرار خواهد يافت.