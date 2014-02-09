راه اندازی 2842 واحد صنعتی در آذربایجان غربی/ اشتغال 61 هزار نفر در بخش صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از یک واحد تولیدی صنعتی ارومیه، با اشاره به پیشرو بودن آذربایجان غربی در توسعه صنعت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: در این راستا 36 واحد صنعتی استان هم اکنون به 2 هزار و 860 واحد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فقط 36 واحد دارای پروانه بهره برداری با حجم سرمایه گذاری 500 میلیون تومان و اشتغال زایی برای 4 هزار نفر در آذربایجان غربی فعال بود، اعلام کرد: این واحدها شامل یک کارخانه کنسانتره، آبمیوه و چند واحد تولیدی صنایع غذایی بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر 2 هزار و 860 واحد تولیدی صنعتی با حجم سرمایه گذاری 3 هزار و 400 میلیارد تومان و اشتغال زایی 61 هزار نفر در بخش صنعت در سطح استان فعال بوده که 19 کارخانه کنسانتره، 39 کارخانه آب میوه، 17 واحد صنعتی فولاد،4 واحد تولیدی سیمانمهمترین آنها محسوب می شود.

اکبری از احداث و راه اندازی 20 شهرک صنعتی طی این مدت و استقرار یک هزار و 500 واحد تولیدی در این شهرکها خبر داد و اظهار داشت: همچنین به واسطه ایجاد زیرساخت های لازم در 5 مرز رسمی و همچنین تولیدات کیفی و شاخص در استان در 10 ماهه سالجاری به ارزش 560 میلیون دلار کالاهای غیرنفتی از استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 11 درصدی برخوردار است، یادآور شد: وجود صنایع صادرات محور در استان و موقعیت جغرافیایی و استراتژِیک خاص این استان در منطقه، آذربایجان غربی را در آینده به یکی از استان های هاب تجاری در کشور مطرح می کند.