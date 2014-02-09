به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فشردگی بازی‌های گیتی‌پسند در لیگ برتر و همچنین مصدومان فراوان گیتی‌پسند، این باشگاه از ادامه حضور در جام حذفی فوتسال انصراف داد.

گیتی‌پسند قرار بود فردا دوشنبه در چارچوب جام حذفی به مصاف تیم پاس قوامین برود که به این ترتیب این دیدار لغو شد.

این تیم اصفهانی در چارچوب لیگ برتر فوتسال ایران جمعه جاری به مصاف فرش‌آرای مشهد می‌رود که این دیدار در مشهد برگزار می‌شود.

به این ترتیب و با توجه به فشردگی مسابقات و احتمال اضافه شدن مصدومان گیتی‌پسند، این باشگاه اصفهانی از ادامه حضور در جام حذفی انصراف داد.