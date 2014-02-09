  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

به علت مصدومیت زیاد بازیکنان/

انصراف تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان از جام حذفی فوتسال

انصراف تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان از جام حذفی فوتسال

اصفهان – خبرگزاری مهر:‌ تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان به دلیل مشکلات تیم و مصدومیت بازیکنان از ادامه حضور در جام حذفی فوتسال انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فشردگی بازی‌های گیتی‌پسند در لیگ برتر و همچنین مصدومان فراوان گیتی‌پسند، این باشگاه از ادامه حضور در جام حذفی فوتسال انصراف داد.

گیتی‌پسند قرار بود فردا دوشنبه در چارچوب جام حذفی به مصاف تیم پاس قوامین برود که به این ترتیب این دیدار لغو شد.

این تیم اصفهانی در چارچوب لیگ برتر فوتسال ایران جمعه جاری به مصاف فرش‌آرای مشهد می‌رود که این دیدار در مشهد برگزار می‌شود.

به این ترتیب و با توجه به فشردگی مسابقات و احتمال اضافه شدن مصدومان گیتی‌پسند، این باشگاه اصفهانی از ادامه حضور در جام حذفی انصراف داد.

کد مطلب 2233009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها