به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیمردانی در دیدار با نخبگان فنی و حرفه ای استان، افزود: عدم یادگیری مهارت های لازم برای اشتغالزایی از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی آسیب های قابل توجهی در جامعه به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس می توانند با اخذ تصمیمات جدی به وضعیت مهارت آموزی و توسعه کمی و کیفی آن در کشور کمک کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: فرآیند موجود کشور در پذیرش بیش از 80 درصد دانشجویان در رشتههای نظری و تئوری نشان دهنده عدم تناسب بین رشتههای عملی و فنی با رشتههای تئوری است که این عدم تناسب قابل پذیرش نیست و باید اصلاح شود.
علیمردانی افزود: هر چند طی سالهای اخیر توجه ویژهای به این امر صورت گرفته ولی باید این امر با شتاب بیشتر و با توجه به تناسب بین پذیرشها و نیاز جامعه صورت گیرد.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به این امر باید از ابتدا توجه به آموزشهای مهارتی و کاربردی باشد تا نیروهای نخبه برای رفع نیازهای جامعه پرورش یافته و در جهت استقلال و اعتلای آن موثر باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق آمار موجود در کشور تعداد مهندسین از افراد کاردان بیشتر است در حالی که در کشورهای پیشرفته این امر نسبت معکوس دارد.
علیمردانی، با بیان اینکه این شیوه تربیتی اشتباه است، گفت: سیستم تربیت کاردان و مهندس در محیطهای علمی و آموزشی به محیط کار کشور لطمه میزند که باید اصلاح آن مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
وی افزود: البته این امر منافی با مثبت بودن تحصیل و طی مدارج عالی تحصیلی برای افراد فنی کار نیست ولی در رشتههای تئوری باید نیاز جامعه مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مهارتآموزی نیز باید با توجه به نیاز جامعه باشد زیرا با این امر میتوان نیازهای علمی و فنی کشور را با کمترین هزینه و توسط متخصصین داخلی برآورده کرده و زمینههای استقلال را با سرعت بیشتری فراهم کرد.
زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه کشور مستلزم مهارت آموزی است، گفت: در این راستا سوق دادن افراد جامعه به سمت تحصیلات عالی بدون توجه به مقوله مهارت آموزی اشتباه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیمردانی در دیدار با نخبگان فنی و حرفه ای استان، افزود: عدم یادگیری مهارت های لازم برای اشتغالزایی از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی آسیب های قابل توجهی در جامعه به دنبال دارد.
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