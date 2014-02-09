نمایشی برای «نقش نگار» در نظر نگرفته ایم/ امکان اکران «ماهی و گربه» در سالن اصلی نیست

ابراهیم داروغه زاده در ارتباط با خبری مبنی بر اینکه فیلم «نقش نگار» ساخته علی عطشانی قرار است امشب در سانس 23 در برج میلاد روی پرده برود به خبرنگار مهر گفت: امشب نمایشی برای این فیلم در جشنواره فیلم فجر در نظر نگرفته ایم.

وی همچنین درباره امکان نمایش «ماهی و گربه» با توجه به درخواست اهالی رسانه در سالن اصلی برج میلاد افزود: این فیلم در بخش نوعی تجربه است و ما برای آنها سالنهای جنبی برج میلاد را در نظر گرفته ایم. اگر قرار باشد برای این فیلم در سالن اصلی یک نمایش بگذاریم در اصل در حق دیگر فیلمسازانی که در این بخش فیلم دارند، اجحاف شده است چون دوستان دیگر این بخش هم چنین درخواستی داشتند.

فیلم «ماهی و گربه» ساخته شهرام مکری شب گذشته و امروز ساعت 14 در دو نوبت در سالن 4 برج میلاد به نمایش در آمد. در نمایش شب گذشته که همزمان با «خانه پدری» بود، برخی ایستاده فیلم را دیدند و امروز در ساعت 14 به دلیل استقبال منتقدان و اهالی رسانه خیلی از افراد نتواستند در این سالن که گنجایش کمی دارد، این فیلم را ببینند.