واحدهای سیار توزیع سبد کالا در بخشهای مختلف لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر یکشنبه در جریان بازدید استاندار لرستان از برخی مراکز تامین و توزیع سبد کالا با ارائه گزارشی از روند توزیع سبد کالا در استان اظهار داشت: در زمینه توزیع سبد کالای مربوط به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کار با کمک ادارات کمیته امداد و بهزیستی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در این راستا برای تسهیل دسترسی خانوارهایی که از خارج از شهرها برای دریافت سبد کالا می آیند تمهیداتی اندیشیده شده تا کارتهای خانوارها در مناطق مختلف جمع آوری شود و سبد کالا به آدرس هایشان ارسال شود که تاکنون از این طریق سبد کالای 13 هزار خانوار را توزیع کرده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین از ایجاد واحدهای سیار توزیع سبد کالا با همکاری پست خبر داد و بیان داشت: این واحدها در بخشهای مختلف مستقر شده و نسبت به توزیع سبد کالا اقدام می کنند.

بیرانوند افزود: همچنین از ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی نیز خواسته شده که لیست افراد مشمول دریافت سبد کالا را ارسال کنند تا به تدریج کار توزیع سبد کالا میان کارکنان دولت در استان انجام شود.

وی با بیان اینکه مجموع این اقدامات در راستای جلوگیری از مراجعه حضوری به فروشگاههای توزیع سبد کالا و کاهش ازدحام جمعیت صورت می گیرد، یادآور شد: تعداد خانوارهایی که تاکنون موفق به دریافت سبد کالا شده اند در سامانه الکترونیکی در نظر گرفته شده در مرکز قابل رصد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان اعلام آمار دقیق در این زمینه را منوط به گرفتن گزارش رسمی تراکنشهای صورت گرفته در سامانه دانست و بیان داشت: با این حال مطابق آخرین بررسی ها 50 درصد اقلام کالایی که در انبارهای ذخیره استان داشته ایم تاکنون میان مراکز عرضه سبد کالا توزیع شده است.

بیرانوند این رقم را مربوط به سه قلم برنج، گوشت مرغ و پنیر که از سوی استان تامین شده است دانست و بیان داشت: از توزیع دو قلم دیگر سبد کالا یعنی تخم مرغ و روغن با توجه به اینکه از سوی اتحادیه سراسری کار تامین آنها صورت می گیرد آمار دقیقی نداریم.