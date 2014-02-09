سرانه درمان اصلاح نشود آب، برق و گاز مراکز درمانی قطع می شود/ رسانه ها از جامعه پزشکی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهرابی بهار ظهر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: رسانه ها از جامعه پزشکی حمایت کنند؛ اگر سرانه درمان اصلاح نشود قادر به ادامه فعالیت نخواهیم بود.

وی گفت: محدوده دانشگاه علوم پزشکی مشهد حدود پنج میلیون جمعیت دارد که با افزودن 20 میلیون زائر و مسافر به آن وسعت خدمات و فعالیت های این دانشگاه را نشان داده می شود.

وی حضور زائران را در این استان باری بر دوش این دانشگاه دانست و با ذکر مثالی عنوان کرد: مسافر اصفهان با مسافر شهر مشهد از این حیث که از اقشار مرفه کشورند متفاوت است و برخی از زائران با کمترین در آمدها به مشهد می آیند و این دانشگاه ارائه خدمت به آنان را با کمترین هزینه انجام می دهد.

محرابی بهار همچنین به سهم ناچیز نظام سلامت از درآمد نا خالص ملی اشاره کرد وگفت: این آسیبی است که حوزه درمان و بهداشت وارد می شود.

وی گفت: کشورهای دیگر تا 17 درصد ناخالص ملی را صرف هزینه های سلامت می کنند در حالی که این رقم در ایران 5 درصد است.

وزیر بهداشت مانند ترجیع بند تکرار می کند؛ سلامت مردم دغدغه اصلی کشور باشد

محرابی بهار بااشاره به وضعیت بودجه در نظر گرفته شده برای بخش سلامت کشور بیان کرد: وزیر بهداشت نیز مانند ترجیع بند تکرار می کند که باید سلامت مردم دغدغه اصلی کشور باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتقادهای رسانه ها از تعرفه ها و هزینه های درمان و جامعه پزشکی را وارد ندانست و گفت: این جامعه پزشکی نیست که به مردم ظلم می کند بلکه هزینه درمان و دارو است که برای مردم مشکل ساز است.

وی بیان کرد: به جامعه پزشکی ظلم شده است زیرا تعرفه های پزشکان غیر واقعی است.

محرابی بهار عنوان کرد: 85 در صد از عمل های جراحی در بیمارستانهای دولتی اتفاق می افتد که سهم پزشکان در بخش خصوصی تنها 15 درصد است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵15 میلیارد تومان بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵15 میلیارد تومان بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.

محمد حسین بحرینی عنوان کرد: معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اصالتی به عنوان یک حوزه معاونتی در دانشگاه ندارد و فعالیت این معاونت به عنوان پشتیبان در تمامی معاونت ها، دانشگاهها و مراکز خود را نشان می دهد.

وی بیان کرد: طی این چند هفته در حال بررسی بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده ام و به نظر می رسد که جمع بدهی‌ها چندین برابر مطالبات 120 میلیاردی ما از بیمه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: در ست است که وضعیت بیمه‌ها خوب نیست اما معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دنبال مطالبه حق و حقوقات این نهاد است و حمایت‌ مسئولان را نیز نیاز دارد.

به گفته بحرینی واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعم از شبکه‌های بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به نوعی بدهکارند.

وی به عنوان نمونه گفت: اکنون بدهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شرکت آب و فاضلاب 7 میلیارد و 800 میلیون تومان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مسئولان شرکت آب و فاضلاب نیز اعلام کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت بدهی، آب مراکز بهداشتی را قطع می‌کنیم که با درخواست فراوان دست نگه داشته اند.

بحرینی تصریح کرد: وضعیت بیمه ها نیز خوب نیست و اگر بیمه هم بدهی خود را پرداخت کند مدتی زمان می برد و بدهی‌دانشگاه علوم پزشکی دو برابر خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: تا زمانی که حوزه سلامت اولویت کشور نباشد مشکلات نظام سلامت رفع نمی شود.

در فن آوری نانو رتبه اول را داریم

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در بخشی از این نشست خبری گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فن آوری نانو رتبه اول کشور را دارد .

محسن تفقدی از امضا 20 مورد توافقنامه با شرکت‌های دانش بنیان و تاسیس 2 مرکز رشد فناوری دارویی و سلامت تجهیزات پزشکی خبر داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس برنامه و مجوز وزارت بهداشت، 56 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در 11 مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش می‌شوند.

نیاز بهداشتی حاشیه نشینان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در نشست خبری هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: به دلیل سیاستهای اجرا شده مشکل بیماریهای واگیر به بیماریهای غیر واگیر تبدیل شده است.

حمیدرضا بهرامی گفت: مقوله مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشیه نشینی در شهر مشهد شرایط خاصی را برای ارائه خدمت به این گروه ها ایجاد کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: 40 درصد حاشیه نشین در مشهد داریم که استانداردهای لازم را برای درمان ندارند.