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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۶

هفته نوزدهم لیگ آزادگان/

پیروزی تیم فوتبال راهیان کرمانشاه مقابل پاس/ رسیدن به سه امتیازی صدر

پیروزی تیم فوتبال راهیان کرمانشاه مقابل پاس/ رسیدن به سه امتیازی صدر

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در آغاز هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور تیم راهیان کرمانشاه با یک گل از سد رقیب سنتی خود پاس همدان عبور کرد تا سه امتیاز شیرین این مسابقه را به جمع اندوخته های خود اضافه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های راهیان کرمانشاه و پاس همدان از ساعت 14:15 دقیقه عصر امروز (یکشنبه) در ورزشگاه کارگران کرمانشاه به مصاف یکدیگر رفتند که تیم راهیان موفق شد با تک گل علی حجتی که در دقیقه 22 به ثمر رسید صاحب برتری شود.

تیم راهیان با این پیروزی علاوه بر اینکه به رده چهارم جدول صعود و به سه امتیازی صدر رسید انتقام شکست دور رفت را نیز از پاس گرفت.

تیم همدانی در این مسابقه یک ضربه پنالتی را نیز از دست داد تا باز هم شانس این تیم برای ماندن در لیگ یک کم رنگتر شود.

هرچند تیم راهیان نیز به جز گلی که به ثمر رساند چند موقعیت مناسب دیگر را نیز از دست داد تا در نهایت با همان تک گل برنده مسابقه شود.

تیم راهیان با این پیروزی ارزشمند توانست جمع امتیازهای خود را به عدد 27 برساند و با یک پله صعود در مکان چهارم جدول رده بندی گروه دوم صعود کند و خود را در سه امتیازی صدر جدول ببیند.

نماینده کرمانشاه در لیگ آزادگان در هفته بیستم این مسابقات روز یکشنبه هفته آینده (27 بهمن) در یزد به مصاف لوله این شهر خواهد رفت.

کد مطلب 2233024

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