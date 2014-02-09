استاندار البرز از نیروگاه برق آبی طالقان بازدید کرد/ متوسط تولید سالیانه برق نیروگاه 61 گیگا بایت ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از دهه فجر مردم شهرستان طالقان میزبان استاندار البرز و هیئت همراهش بودند.

در این سفر معاون امور عمرانی استاندار، امام جمعه و فرماندار طالقان و برخی از مدیران شهرستان طالقان و همچنین اصحاب رسانه استاندار را همراهی می کردند.

محورهای باردید در شهر طالقان در ابتدا بازدید از سد و نیروگاه طالقان، بازدید از خانه تاریخی آیت الله طالقانی و دلجویی از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و همچنین خانواده های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بود.

سید طاهر طاهری با اشاره به وجود سد طالقان در این شهرستان تأکید کرد: منابع آبی در استان زمینه ساز توسعه و رونق و آبادانی شهرها و روستاها است.سدطالقان به عنوان یکی از منابع غنی در تأمین آب کشور نیازمند مدیریت ویژه ای است.

نیروگاه برق آبی طالقان تنها نیروگاه در جهان است که در زیر دریاچه سد ساخته شده است

استاندار البرز تصریح کرد: نیروگاه برق آبی سدطالقان تنها نیروگاهی در جهان است که زیر دریاچه سد ساخته شده است.

طاهری خاطرنشان کرد: هدف اصلی از ساخت این نیروگاه کنترل فشا جریان به درون تونل انتقال آب زیاران است، ظرفیت طراحی نیروگاه برق آبی طالقان 17.8 مگاوات است و متوسط تولید سالیانه آن 61 گیگا بایت ساعت خواهد بود.

این مسئول اظهار داشت: با ساخت سد مخزنی طالقان سطح زندگی، رفاه اجتماعی، امنیت، توازن و خودکفایی اقتصادی و مردم منطقه و به تبع کشور بالا رفته است.

طاهری افزود: هدف های اصلی ساخت سد مخزنی طالقان، کنترل و تنظیم جریان های سطحی رودخانه شاهرود، تأمین آب مورد نیاز برای استان قزوین به میزان 278 میلیون متر مکعب در سال، تقویت آبخوان های آبرفتی دشت قزوین توسط تغذیه مصنوعی به میزان 20 میلیون متر در سال، تأمین حق آبه پایین دست به میزان 12 میلیون متر مکعب، تأمین بخشی از آب شرب شهرتهران و کرج به میزان 150 میلیون متر مکعب در سال، استفاده از انرژی و پتانسیل برق آبی به میزان 61 گیگاوات ساعت در سال است.

گفتنی است، سدطالقان در 120 کیلومتری شمال غرب تهران، در جنوب رشته کوه های البرز و در دره طالقان احداث و بخشی از پروژه های چند وجهی طالقان است، این پروژه برای دستیابی به هدف توسعه اقتصاد ملی و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل منابع سطحی آب رودخانه شاهرود در چندین مرحله مطالعه و طراحی شده است، در مرحله اول در حدود 30 سال پیش سد انحرافی سنگ بان،تونل انتقال آب از دره طالقان به زیاران و سد انحرافی زیاران احداث و به بهره برداری رسید، در مرحله دوم مخازن و خط انتقال آب از زیاران به ورودی تهران احداث شده است، در مرحله سوم با اجرای سد مخزنی طالقان و نیروگاه برق آبی آن از تاریخ 24 اسفند ماه از سال 80 آغاز و در تابستان سال 85 آماده بهره برداری شد.

طالقانی: وضعیت جاده روستای گلیرد نابسامان است

پس از بازدید از سد و نیروگاه طالقان، استاندار به همراه هیئت همراه از خانه تاریخی آیت طالقانی بازدید کرد و با فرزندان آیت الله طالقانی و اعضای شورای اسلامی روستای گلیرد نشستی صمیمانه داشت.

در ادامه مهدی طالقانی اظهار داشت: مشکلات زیادی در این روستا وجود دارد که خواستار رسیدگی مسئولین به این روستای تاریخی هستیم.

طالقانی تصریح کرد: ساماندهی آب آشامیدنی این روستا و مرمت و بازسازی این خانه تاریخی باید در دستور کار مسئولان ذیرربط قرار گیرد.

اعضای شورای اسلامی روستای گلیرد خواستار نگاه ویژه ای به این منطقه و این بیت تاریخی شدند.

فرزند آیت الله طالقانی افزود: این خانه تاریخی روزی به عنوان مرکز فعالیت های گسترده انقلابی بود و در حال حاضر مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته است.

طالقانی در پایان یادآور شد: این فضای تاریخی در کانون نگاه های گردشگران است و روزانه هزار نفر از این خانه تاریخی بازدید می کنند به همین علت تیازمند مرمت و بازسازی است.

بازدید استاندار و هیئت همراه با حضور در خانه خانواده های شهدا و جانبازان و همچنین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهرستان طالقان به پایان رسید.