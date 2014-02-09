فروش و بازاریابی از مشکلات بخش صنعت گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرح توسعه شرکت بازیابان رشت به خبرنگاران افزود: طرح توسعه شرکت بازیابان رشت که در زمینه تولید فرش فعالیت می کند ظرفیت تولید سالیانه 300 هزار متر مربع فرش را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین میزان سرمایه گذاری برای افتتاح طرح توسعه شرکت بازیابان را 35 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهارداشت: افتتاح طرح توسعه شرکت بازیابان با زیربنایی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع برای 30 نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است.

استاندار گیلان گفت: به منظورحمایت از بخش صنعت مذاکراتی با مدیران بانک های استان و کشور انجام گرفته که بر اساس این مذاکران گردش نقدینگی واحدهای صنعتی افزایش می یابد.

نجفی ادامه داد: از آنجایی که صنعت نقش مهمی در افزایش اشتغالزایی و تقویت چرخه اقتصادی کشور دارد منابع مالی باید در اختیار صنعتگران گذاشته شود.

وی گفت: با وجود همه تلاش هایی که در گذشته صورت گرفته اما صنعت گیلان همچنان مغفول مانده و نیازمند منابع مالی است.

استاندار گیلان متذکرشد: در تلاش هستیم تا صنعت استان را از این عقب ماندگی درآورده و برای توسعه به جلو برانیم.

وی با تاکید بر اینکه صنعتگران استان باید به دنبال توسعه صنعت باشند، اذعان داشت: یکی از مشکلات بخش صنعت گیلان فروش و بازاریابی تولیدات است.

نجفی تصریح کرد: صاحبان صنایع باید با شناخت از بازارها ی جهانی برای تولید اقدام کنند و تولید کالاهای مشتری پسند را مد نظر قرار دهند تا بتوانند با افزایش میزان تولید و صادرات موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نهمین روزاز دهه مبارک فجر طرح توسعه شرکت بازیابان با فعالیت در زمینه تولید فرش امروز با حضور نجفی استاندار گیلان، علی منتظری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فرهاد محرر مدیر عامل این شرکت و جمعی از سایر مسئولان بخش صنعت در دولت آباد رشت افتتاح شد.