به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش بعدازظهر یکشنبه در جشن گرامیداشت دهه فجر در بوشهر تا تبریک به مناسبت ایامالله دهه مبارک فجر اظهار داشت: حضور گسترده و پرشور مردم در برنامههای دهه فجر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حاوی پیامهای بسیار مهمی برای جهان است.
وی خواستار حضور گسترده و باشکوه خانواده حوزه صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در راهپیمائی 22 بهمن شد و خاطرنشان ساخت: مردم بار دیگر با حضور خود در راهپیمائی 22 بهمن به جهان ثابت خواهند کرد همواره معتقد به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در ارتباط با وضعیت توزیع سبد کالا در استان بوشهر نیز بیان داشت: همه تلاش خود را برای برنامهریزی و مدیریت صحیح و عادلانه توزیع سبد کالا در نقاط مختلف استان به کار گرفتهایم.
توزیع سبد کالایی رایگان در 120 واحد منتخب
وی با اشاره به توزیع سبد کالایی رایگان در 120 واحد منتخب در استان بوشهر، تاکید کرد: ای کار با مدیریت و برنامهریزی صحیح طبق سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا میشود.
تابش تاکید کرد: این کالاها برای خانوارهای مشمول دریافت سبد کالا توزیع میشود و بررسیهای لازم برای سرپرستان خانوارهایی که شامل گرفتن سبد کالایی از سوی دولت نشدهاند، در روزهای آینده توسط دولت انجام میشود.
وی ادامه داد: همه تلاش خود را برای ارائه خدمات مناسب به مردم به کار خواهیم گرفت و تلاش میکنیم تا مردم کمترین مشکلات را برای تامین مایحتاج خود داشته باشند.
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