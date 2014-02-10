به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه با برگزاری 12 دیدار به پایان رسید که در گروه "الف" و در هفته‌ای که فولاد یزد استراحت داشت، دو تیم مشهدی پدیده و سیاه‌جامگان با پیروزی برابر حریفان خود، به رقابت نزدیک خود در بالای جدول ادامه دادند.

پدیده در زمین شهرداری بندرعباس با یک گل پیروز شد تا صدرجدول را که برای زمان کوتاه در اختیار سیاه جامگان قرار گرفته بود، را از این تیم مشهدی باز پس گیرد. سیاه جامگان پیش از تیم پدیده، در مشهد از سد گل‌گهر گذشته و موقتا صدرنشین شده بودند. گل‌گهر هم با این شکست به رده هشتم سقوط کرد.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم برگزار شده، نیروی زمینی با یک گل از سد نساجی مازندران گذشت. این پیروزی نیروی زمینی را به رده پنجم رساند اما فاصله نساجی مازندران را از دو تیم مشهدی بالای جدول بیشتر کرد تا راه این تیم برای صعود به لیگ برتر سخت‌تر شود.

در اصفهان هم جدال دو تیم گیتی پسند و صنعت نفت آبادان هم با تساوی به پایان رسید، نتیجه‌ای که به ضرر این دو تیم و به سود سایر مدعیان و تیم‌های میانه جدول شد. استقلال اهواز هم برابر گهر دورود قعرنشین به پیروزی ارزشمندی دست یافت و با صعود دو پله‌ای، به رده هفتم رسید.

الوند هم در همدان پیروزی 2 بر صفر را با تساوی عوض کرد تا همچنان در بین دو تیم قعرنشین قرار داشته باشد. شهرداری یاسوج هم با این تساوی نتوانست در جدول رده‌بندی صعود کند و همچنان در خطر سقوط به دسته پائین‌تر قرار دارد.

نتایج دیدارهای هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "الف" به شرح زیر است:

* شهرداری بندرعباس صفر - پدیده مشهد یک

* گیتی پسند اصفهان صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* سیاه جامگان مشهد 2 - گل‌گهر سیرجان یک

* نیروی زمینی تهران یک - نساجی مازندران صفر

* الوند همدان 2 - شهرداری یاسوج 2

* استقلال اهواز یک - گهر دورود صفر

جدول‌ رده‌بندی گروه الف

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پدیده مشهد 18 8 9 1 22 12 10+ 33 - 2 سیاه‌جامگان 18 8 7 3 21 16 5+ 31 - 3 نساجی مازندران 17 7 6 4 17 12 5+ 27 - 4 صنعت نفت 18 7 6 5 20 18 2+ 27 - 5 نیروی زمینی 18 8 2 8 21 19 2+ 26 2 پله صعود 6 گیتی پسند اصفهان 18 6 7 5 17 17 - 25 یک پله سقوط 7 استقلال اهواز 18 6 6 6 21 23 2- 24 2 پله صعود 8 گل‌گهر سیرجان 17 6 5 6 22 15 7+ 23 2 پله سقوط 9 شهرداری بندرعباس 17 7 2 8 16 16 - 23 یک پله سقوط 10 فولاد یزد 17 3 9 5 13 14 1- 18 - 11 شهرداری یاسوج 18 3 9 6 14 19 5- 18 - 12 الوند همدان 17 4 5 8 17 24 7- 17 - 13 گهر دورود 17 2 5 10 10 26 16- 11 -

در گروه "ب" ایرانجوان بوشهر در خانه از شکست برابر آلومینیوم هرمزگان فرار کرد اما از دست دادن 2 امتیاز حساس این بازی، پس از مدت‌ها صدرنشینی را از این تیم بوشهری گرفت. پیکان هم در تهران برابر یزد لوله به پیروزی یک بر صفر دست یافت و به صدر جدول صعود کرد. این تیم تهرانی که در پایان نیم فصل نخست این رقابتها در نیمه پائینی جدول قرار گرفته بود، برای نخستین مرتبه در فصل جاری صدرنشینی را از آن خود کرد.

نفت و گاز گچساران هم پس از استراحت در بازی هفته گذشته و از دست دادن رده دوم، در این هفته در خانه مغلوب پارسه تهران شد و با دو پله سقوط به رده ششم رسید. پارسه با این پیروزی، دو پله در جدول صعود کرد و به رده سوم رسید. نفت مسجد سلیمان هم در زمین مس رفسنجان متوقف شد تا به رده سوم تنزل پیدا کند.

در هفته‌ای که سایپا شمال استراحت دارد، راهیان کرمانشاه هم در خانه برابر پاس همدان پیروز شد و به رده چهارم صعود کرد. پاس نیز با این شکست در بین قعرنشینان باقی ماند. دیدار البدر بندرکنگ و ابومسلم مشهد هم برنده نداشت تا هر دو تیم در بین تیم‌های پائین جدول باقی بمانند.

نتایج دیدارهای هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "ب" به شرح زیر است:

* نفت و گاز گچساران یک - پارسه تهران 2

* پیکان تهران یک - یزد لوله صفر

* مس رفسنجان صفر - نفت مسجد سلیمان صفر

* راهیان کرمانشاه یک - پاس همدان صفر

* البدر بندرکنگ صفر - ابومسلم مشهد صفر

* ایرانجوان بوشهر یک - آلومینیوم هرمزگان یک

جدول‌ رده‌بندی گروه ب