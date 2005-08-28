به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، حميد رضا كاتوزيان در مراسم معارفه جديد وزير صنايع و معادن گفت: در دوره جديد بطور حتم از تجريبات و علم و آگاهي وزير سابق صنايع و معادن استفاده خواهد شد.

وي با اشاره به ويژگيهاي جهانگيري وزير سابق وزارت صنايع و معادن افزود: توجه جدي به بخش صنعت و معدن و موضوع توليد صنعتي، رعايت اخلاق اسلامي و بالا بودن سطح انتقاد پذيري در مجلس را ازجمله اين ويژگيها برشمرد.

وي همچنين با اشاره ويژگيهاي وزير صنايع و معادن جديد تصريح كرد: معتقدم كه طهماسبي با توجه به توانمنديهاي علمي موجب بالندگي بخش صنعت و معدن خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: طهماسبي داراي توانمنديهاي اجرايي در حوزه هاي مختلف صنعتي از جمله نفت، گاز، خودرو و دفاع مي باشد و اميد است كه در سمت جديد خود موفق شوند.

به گفته وي، اميد است كه فعاليتهاي دوران وزارت جهانگيري در دوره طهماسبي با عمق بيشترو دقيقترادامه يابد و شاهد تفاوتهاي چشمگيري شويم.

نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد: با توجه به بازارمصرف 70 ميليون نفري در كشوربايد سعي شود كه علاوه بر صيانت اين بازار، محصولات ملي توليد و عرضه شود.

وي گفت: با ارزان سازي محصولات و ارتقاي كيفيت مي توان به چرخه اقتصاد جهاني متصل شد.

وي افزود: عمق بخشي ، افزايش ساخت داخل، ايجاد فرصتهاي جديد و توسعه مزيتهاي موجود از برنامه هاي طهماسبي مي باشد و همچنين برنا مه هاي سازمان گسترش و نوسازي وسازمان توسعه معادن بايد به سمت فراصنعتي شدن گام بردارد.