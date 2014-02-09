راهپیمایی 22 بهمن با شکوه ترین اجتماع ملت ایران حول محور ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بیرانوند ظهر یکشنبه در نشست خبری تشکلهای دانشجویی لرستان ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر به ملت ایران و دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن گفت: چیزی که دهه فجر را از دیگر روزها متمایز کرده بیش از هر چیز روشن بینی امام راحل و بصیرت و ولایتمداری مردم بوده است.

بیرانوند با بیان اینکه دهه فجر حقیقتا بزرگترین و با شکوهترین اجتماع مردم ایران حول محور ولایت فقیه بوده است عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران تنها یک انقلاب در مرزهای ایران نبود بلکه دارای گستره ای جهانی بود به نحوی که در حال حاضر بقیه کشورهای اسلامی با تاسی از انقلاب ملت ایران سعی در بهبود شرایط خود بر اساس موازین اسلامی دارند.

وی از بین رفتن منیت های قبل از انقلاب را یکی از جلوه های مهم انقلاب برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر انقلاب های تونس، مصر، لیبی و بحرین در حال شکل گیری هستند که این انقلاب ها با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران ظهور پیدا کرده اند و این کار ما را برای موثر واقع شدن در صحنه های جهانی دشوارتر می کند.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از اقدام رئیس جمهور مبنی بر بی سواد خواندن منتقدان توافقنامه ژنو گفت: انتقاد از دولت صرفا برای بهبود شرایط بوده و منتقدان در کنار نقد خود پیشنهاداتی برای بهبود شرایط دادند و دولت نباید اینگونه واکنش نشان می داد.

وی افزود: منتقدین توافق ژنو سعی در تقابل با دولت نداشته اند بلکه دولت و رئیس جمهور خود را در تقابل با دانشجویان قرار می دهند و با لفظ بی سواد واکنش نشان دادند.