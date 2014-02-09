75 هزار هکتار جنگلکاری در استان گلستان در 35 سال گذشته

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگارمهر، ادامه داد: توسعه جنگل و جنگلکاری همیشه جزو سیاست های کلی اداره کل بوده که در این بخش گلستان از گذشته تا به امروز موفق عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی و شرایط توپوگرافی منطقه و ضرورت تسریع در ایجاد پوشش درختی باعث شده در بعضی از شهرستان ها به علت احتمال تصرف عرصه ها در گذشته از سوزنی برگان استفاده شود.

وی افزود: عرصه هایی وجود داشته که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید سریع تر نسبت به بازسازی آن عرصه اقدام می کرده است تا تصرف صورت نگیرد و با توجه به این که رشد، استقرار، مقاومت و دوام سوزنی برگان بیشتر است، برای حفظ این عرصه ها از این گونه ها استفاده شده است.

سلامتی خاطر نشان کرد: اما در حال حاضراین دیدگاه وجود دارد که با عملیات پرورشی و یا در مکان هایی که عرصه از لحاظ مالکیتی ثبیت شده است گونه های پهن برگ ورود پیدا کند و در حال حاضر حتی نهالستان ما هم بیشتر به سمت تولید نهال های پهن برگ رفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در پایان یاد آورشد: نگاه ما در تولید و کشت نهال نسبت به گذشته به سمت گونه های پهن برگ است و درصد تولید پهن برگان نسبت به سوزنی برگان بیشتر شده است.

