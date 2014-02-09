فولاد عظیمی گنبد به پلی اف رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه دوم رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های ایران، تیم های فولاد عظیمی گنبد، شهرداری دزفول، مناطق نفت خیز جنوب و شهدای ورزش ارومیه رتبه های با تصاحب مقام های اول تا چهارم جدول گروه به مرحله پلی آف صعود کردند.

فولاد عظیمی گنبدکاووس را در این پیکارها "عظیم جزیده" به عنوان سرمربی هدایت می کند.

در گروه اول این رقابت ها نیز تیم های دلیران دشتی بوشهر، پیشگامان شفق اردکان، ذوب آهن اصفهان و شکوفا صنعت پویا کرمان توانستند با قرار گرفتن در مکان های اول تا چهارم جدول به پلی آف صعود کنند.

در مرحله پلی آف لیگ دسته یک که از 23 بهمن ماه آغاز می شود، چهار تیم برتر گروه یک به صورت ضربدری با چهار تیم چهارم تا اول گروه دوم در دو بازی رفت و برگشت بازی خواهند کرد و در صورت نیاز به بازی سوم یکشنبه چهارم اسفند ماه این دیدارها برگزار خواهد شد. با مشخص شدن چهار تیم برتر، تیم ها در 14 و 16 اسفندماه به صورت متمرکز در تهران یا یکی از شهرستان های داوطلب با یکدیگر بازی خواهند کرد.