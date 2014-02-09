به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سیاست گذاری سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال برای تصمیم گیری در مورد نحوه برگزاری دور دوم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین زمان شروع مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا امروز یکشنبه در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد که مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا با حضور 10 تیم از کشورهای ایران، یمن،عراق، سوریه، فلسطین و اردن طی روزهای 17 تا 25 اسفندماه در تالار بسکتبال آزادی برگزار خواهد شد.

در مورد مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور نیز مقرر شد که مرحله دوم این رقابت‌هاز 28 بهمن ماه پیگیری شود. در این مرحله از مسابقات تیم‌های اول، سوم، پنجم و هفتم مرحله مقدماتی در گروه A با یکدیگر دیدار خواهند کرد و تیم‌های دوم، چهارم، ششم و هشتم نیز در گروه B با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین تیم‌های رده نهم تا دوازدهم مرحله مقدماتی لیگ برتر هم برای مشخص شدن رده بندی نهایی خود بصورت رفت و برگشت با یکدیگر دیدار خواهند کرد. برنامه مرحله نخست پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

