به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سیاست گذاری سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال برای تصمیم گیری در مورد نحوه برگزاری دور دوم مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور و همچنین زمان شروع مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا امروز یکشنبه در محل فدراسیون برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد که مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا با حضور 10 تیم از کشورهای ایران، یمن،عراق، سوریه، فلسطین و اردن طی روزهای 17 تا 25 اسفندماه در تالار بسکتبال آزادی برگزار خواهد شد.
در مورد مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور نیز مقرر شد که مرحله دوم این رقابتهاز 28 بهمن ماه پیگیری شود. در این مرحله از مسابقات تیمهای اول، سوم، پنجم و هفتم مرحله مقدماتی در گروه A با یکدیگر دیدار خواهند کرد و تیمهای دوم، چهارم، ششم و هشتم نیز در گروه B با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
همچنین تیمهای رده نهم تا دوازدهم مرحله مقدماتی لیگ برتر هم برای مشخص شدن رده بندی نهایی خود بصورت رفت و برگشت با یکدیگر دیدار خواهند کرد. برنامه مرحله نخست پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:
|مرحله
|زمان
|گروه A
|گروه B
|رده نهم تا دوازدهم
|دور رفت
|28 بهمن ماه
|
تیم هفتم - تیم اول
تیم پنجم - تیم سوم
|
تیم هشتم - تیم دوم
تیم ششم- تیم چهارم
|
تیم دوازدهم - تیم نهم
تیم یازدهم - تیم دهم
|دور رفت
|اول اسفندماه
|
تیم پنجم - تیم اول
تیم سوم - تیم هفتم
|
تیم ششم - تیم دوم
تیم هشتم - تیم چهارم
|
تیم نهم - تیم دوازدهم
تیم یازدهم - تیم دهم
|دور رفت
|5 اسفند ماه
|
تیم سوم - تیم اول
تیم هفتم - تیم پنجم
|
تیم چهارم - تیم دوم
تیم هشتم - تیم ششم
|دور برگشت
|8 اسفند ماه
|
تیم اول - تیم هفتم
تیم سوم - تیم پنجم
|
تیم دوم - تیم هشتم
تیم ششم - تیم چهارم
|دور برگشت
|12 اسفندماه
|
تیم اول - تیم پنجم
تیم هفتم - تیم سوم
|
تیم دوم - تیم ششم
تیم چهارم - تیم هشتم
|دور برگشت
|15 اسفندماه
|
تیم اول - تیم سوم
تیم پنجم - تیم هفتم
|
تیم دوم - تیم چهارم
تیم ششم - تیم هشتم
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