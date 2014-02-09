سرمایه گذاری برای تهیه وسیله نقلیه حمل کالا در گیلان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان الله علیپور ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت حمل و نقل استان افزود: گیلان ظرفیت های خوبی در بخش حمل و نقل کالا در انزلی، رشت ، آستارا و لوشان دارد.



وی همچنین از ثبت افزون بر 160 شرکت و موسسه حمل و نقل کالا در استان خبرداد و اظهارداشت: تشکل های صنفی در بخش کالا و رانندگان در گیلان تشکیل و مشغول فعالیت هستند.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان از تشکیل کانون صنفی حمل و نقل کالا در استان نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری برای تهیه وسیله نقلیه برای استان ضرورت دارد.



وی افزود: تمامی کسانی که تمایل به فعالیت در این بخش را دارند سازمان و همچنین تشکل های صنفی حمل و نقل کالا نهایت همکاری را انجام می دهند.



علیپور اذعان داشت: گیلان یک استان کالا خیز است یعنی کالاهای زیادی از این مبدا به سایر استان ها حمل می شود.



وی تصریح کرد: وسایل نقلیه به ویژه کامیون به نسبت کالا در گیلان وجود ندارد بنابراین سرمایه گذاری در این بخش امری ضروری است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: پلاک تمامی خودروها اعم از سواری، مینی بوس و اتوبوس که به رنگ زرد و دارای (حرف -ع ) است این خودروها عمومی بین شهری هستند.



وی افزود: خوشبختانه در بخش مسافری با توجه به هماهنگی های که با تشکل ها و انجمن های صنفی مسافری استان انجام گرفته رانندگان ملزم به رعایت نرخ کرایه طبق ابلاغیه رسمی هستند.



علیپور اظهارداشت: چنانچه رانندگان وسائط نقلیه عمومی بیش از نرخ کرایه ابلاغیه نسبت به دریافت کرایه اقدام کنند شهروندان می توانند شکایت خود را بصورت کتبی در اختیار سازمان برای رسیدگی قرار دهند.



وی تصریح کرد: حمل و نقل و پایانه ها و تشکل های صنفی برای جلوگیری از تخلفات روش های مختلفی از قبیل سرکشی، نظارت و بازرسی از شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر را دارند.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: گیلان به لحاظ رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر جزء پنج استان برتر کشور است.



وی افزود: امکانات پایانه ها به لحاظ سخت افزاری اعم از ساختمان، محوطه سازی، سرویس های بهداشتی، نماز خانه و غیره برعهده شهرداری ها و در حوزه فعالیت و عملکرد شرکت های حمل و نقل و ناوگان عمومی مربوط به حمل و نقل و پایانه ها است.



علیپور ادامه داد: سه هزار ناوگان مسافری اعم از سواری، مینی بوس و سواری در گیلان وجود دارد.



وی همچنین یادآورشد: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بخش ناوگان حمل و نقل، مستندات خود را بصورت کتبی در اختیار حمل و نقل و پایانه های استان قرار دهند تا در کمیسیون ها مربوطه موضوع به دقت رسیدگی شود.