ايجاد روشنگرايي مردم يكي از وظايف اصلي كانون های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبداللهي فر ظهر يكشنبه در نشست تخصصي كانون هاي فرهنگي و تبليغي گلستان ابراز داشت: يكي از راه ها ي ترويج برنامه هاي فرهنگي در بين مردم ،تشكيل مراكز كانون ها در حوزه فرهنگي است كه در اين كانون ها كارها به مردم واگذار مي شود.

وي افزود: رشد موضوعات فرهنگي نياز به حمايت عمومي دارد و البته در اين راه نيز بايد مسئولان دلسوز مردم باشند تا بتوان در كنار موضوع امنيت ، تعليم و تربيت را مورد توجه قرار دهيم و البته بايد به گونه اي رشد كنيم كه ديگران بدون حضور شما نتوانند تصميم بگيرند.

عبدالهي فر با عنوان اينكه توجه نكردن به افراد باعث ايجاد مشكلات بسياري در اجتماع مي شود، بيان داشت: كانون هاي محلي مي توانند با فعاليت هاي مناسبي كه در حوزه فرهنگ انجام مي دهند ،ميزان بزهكاري را در جامعه كاهش دهند.

عبدالهي فر با تصریح کرد: بر قراری و تاسیس یک جامعه اسلامی قوی باعث شکوفایی کشور و همچنین توجه دنیا به آن کشور می شود و پیاده سازی صحیح اسلام نیز با برقراری تحولات اجتماعی میسر می شود.

استاد دانشگاه گرگان با اشاره به موضوع بيداري اسلامي و گسترش فرهنگ ديني خاطرنشان كرد: مفهوم جمهوري اسلامي ايران برگرفته از تجربه مردم در دوران مختلف است و براي پايداري اين انقلاب نقش مردم بسيار قوي است وبايد كارها به مردم سپرده شود.

وي با عنوان اينكه دشمن با استفاده از ماهواره ها به دنبال تضعيف خانواده هاي ايراني است، تصريح کرد: باوجود شبكه هاي ماهوراه اي خانواده هاي ايراني مورد هدف قرار گرفته اند و متاسفانه در حال حاضر در خانواده هاي سنتي نقش پدر و مادر در حال تضعيف شدن است.

عبدالهي فر بابيان اينكه ترس آمريكا از قدرت نظامي ما نیست، افزود: اين اراده ملت ما است باعث ترس و وحشت كشورهاي بي گانه گشته است و ما به عنوان كانون هاي فرهنگي و موسسات موظف هستيم كه اين فرهنگ را به نسل آينده منتقل كنيم.