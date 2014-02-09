به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه تخصیص 160 میلیارد تومان اعتبار برای تامین و تولید ماشین آلات و تجهیزات معدن و صنایع معدنی اعتبار بین ایمیدرو ،‌ بانک تجارت و صندوق بیمه سرمایه گذاری های فعالیت های معدنی عصر امروز یكشنبه در محل ایمیدرو امضا شد.

بر اساس این تفاهمنامه فعالان معدنی و صنایع معدنی قادر خواهند شد برای مدت یكسال نیاز خود به دامپتراک هایی با ظرفیت 40-100-150-220 تنی، شاول ها وبیل های مکانیکی و لودرهای متناسب با دامپتراک ها و همچنین سایر ماشین آلات معدنی به تشخیص سازمان را خریداری كنند.

علاوه بر این، تفاهمنامه فوق خرید ماشین آلات دست دوم را نیز مجاز شمرده است به گونه ای كه از طول عمر مفید مطابق با آیین نامه های مصوب ایمیدرو برخوردار باشد. طبق این طرح شركت های متقاضی باید از سوی ایمیدرو به بانك معرفی شوند و بر اساس تفاهم صورت گرفته میزان تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات نو 80درصد فاكتور خرید را در بر می گیرد و این رقم برای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم 70درصد خواهد بود.

از سوی دیگر مدت بازپرداخت مبالغ دریافتی برای ماشین آلات نو 3 تا 5 سال و برای ماشین آلات دست دوم 2 تا 4 سال در نظر گرفته شده است. این تفاهمنامه همچنین پیش بینی كرده چنانچه طرفین توافق كنند این طرح قابلیت تمدید برای سال های آتی را نیز دارد به گونه ای كه هدف كلی ایمیدرو برای تخصیص 2500 میلیارد تومان تسهیلات تامین ماشین آلات معدنی و صنایع معدنی محقق شود.

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جریان امضای تفاهمنامه مذكور گفت: حمایت از بخش معدن جزو تكالیف دولت است و از این رو ایمیدرو تلاش دارد تا در این حوزه كار جهشی انجام دهد. مهدی كرباسیان افزود: یكی از مشكلات معدن، كمبود ماشین آلات و تجهیزات معدنی است و ایمیدرو از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی حمایت از معدنكاران كوچک و متوسط بخش خصوصی را در برنامه دارد.

وی ادامه داد: با امضای تفاهمنامه امروز ار 160 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات شروع شده كه امیدواریم این میزان تسهیلات به تدریج افزایش یابد و با یارانه ای كه ایمیدرو از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی دارد، حمایت از حوزه اكتشاف بیشتر شود. كرباسیان اظهارداشت: ارزش كل ذخایر اكتشاف شده تاكنون 700 میلیارد دلار است در حالی كه حداقل باید دو برابر این رقم ذخایر قطعی معدنی داشته باشیم.

محمدرضا رنجبر فلاح مدیرعامل بانک تجارت نیز در جریان امضای تفاهمنامه گفت: ایمیدرو یكی از شركای راهبردی بانک تجارت است و ما همواره در سال های گذشته همكاری های خوبی با این سازمان داشتیم.

وی اظهارامیدواری كرد با امضای تفاهمنامه امروز، همكاری های بانک تجارت با ایمیدرو افزایش یابد به ویژه اینكه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز به عنوان یكی از طرف های تجاری افزوده شد.

فلاح ادامه داد: تسهیلات 160 میلیارد تومانی برای خرید 160 دستگاه ماشین آلات معدنی نو و دست دوم به معدنكاران پرداخت خواهد شد كه نرخ سود این تسهیلات بر اساس مقررات نظام بانكی كشور 21 درصد است.

وی با بیان اینكه این تفاهمنامه از ابتدای سال 93 اجرایی خواهد شد افزود: با ابلاغی به شعب استان های این بانک، معدنكاران می توانند برای دریافت تسهیلات به شعب مربوطه در استان خود مراجعه كنند.

فلاح اظهار امیدواری كرد بانک تجارت بتواند پروژه هایی را به صورت سرمایه گذاری مشترک با ایمیدرو تعریف و در قالب عقود اسلامی اجرا كند تا همكاری ها صرفا در قالب پرداخت تسهیلات نباشد.