باشگاه پرسپولیس مردم را به حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در اطلاعیه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به مناسبت حضور هواداران این تیم در راهپیمایی 22 بهمن آمده است: پیشکسوتان، ورزشکاران، هواداران، مدیران و کارکنان باشگاه میلیونی پرسپولیس همچون سال های گذشته دوشادوش مردم سلحشور کشورمان در این گردهمایی تاریخی شرکت کرده و با حضور خود ضمن رقم زدن حماسه سیاسی دیگر آنچنان که مقام عظمی ولایت فرمودند استکبار جهانی را بیش از پیش مایوس و تسلیم خود خواهند کرد.



در ادامه این فراخوان می خوانیم؛ پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره)، سرفصل تازه ای برای تاریخ معاصر بشریت بود که با گذشت سالها و با درایت مقام معظم رهبری هر روز پربارتر گشته و همچنان فتح بابی است برای بیداری اسلامی و استکبارستیزی در سراسر جهان.



مردم خوب ایران، وارث این نعمت الهی هستند و همواره قدردان آن بوده اند. مردم غیرتمند، فداکار و دلاور ایران در تمام این سالها با رهبری معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) از ایران عزیز و انقلاب اسلامی خود حفظ و حراست کرده اند و هرگاه تهدیدها بیشتر شد با حضور افزون تر در صحنه ها امیدهای دشمنان این مرز و بوم و توسعه ایران اسلامی را به یاس بدل کرده و آنها را در جای خود نشانده اند. بی تردید پیروزی های اخیر در عرصه های سیاسی مرهون همین پایداری و صلابت زیر سایه رهبری ولایت فقیه است.



اکنون وقت ان است که صحنه آزمونی دیگر را با حضور حماسی خود لبریز از شور و شعور کنیم. در این میان خانواده بزرگ پرسپولیس اعم از مدیران، پیشکسوتان، ورزشکاران و هواداران میلیونی هم قطعا همچون سال های گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در کنار ملت شهیدپرور و حماسه آفرین ایران در صفوف به هم پیوسته حضور به هم رسانده و با مشت های گره کرده خود استکبار جهانی را مایوس خواهند کرد.