عنوان دوازدهمی شمشیربازان اسلحه سابر در مسابقات گرندپری اسپانیا

به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات شمشیربازی گرندپری اسلحه سابر اسپانیا که از دو روز پیش با حضور 198 بازیکن از 32 کشور آغاز شد، امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای بخش تیمی در مادرید پیگیری شد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری در این رقابت‌ها شرکت کرده است، در دیدارهای بخش تیمی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و طی آن به نتایج قابل قبولی دست یافت.

بر این اساس تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر دیدارهای خود در مسابقات گرندپری اسپانیا را در جدول 32 تیمی و در رقابت با 26 تیم دیگر آغاز کرد. این تیم در نخستین دیدار خود ژاپن را با نتیجه 45 بر 25 شکست داد اما در دیدار دوم با نتیجه 45 بر 35 مغلوب تیم دوم جهان یعنی ایتالیا شد. بلاروس حریف سوم تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در مسابقات گرندپری اسپانیا بود. این تیم سال 2013 در مسابقات قهرمانی جهان به عنوان چهارم دست یافت با این اوصاف شمشیربازان کشورمان موفق شدند در رقابتی پایاپای بازیکنان این تیم مدعی را با نتیجه 45 بر 44 شکست دهند.

آنها اما در چهارمین دیدار خود مقابل رومانی، دارای مدال نقره المپیک دوره پیش متحمل شکست شدند. بدین ترتیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای کسب عنوان یازدهم یا دوازدهم مسابقات گرند پری اسپانیا به مصاف تیم لهستان رفت. تیم کشورمان در این دیدار با نتیجه 15 بر 13 شکست خورد و به عنوان دوازدهم دست یافت.

رده‌بندی نهایی شمشیربازان اسلحه سابر در بخش انفرادی مسابقات اسپانیا

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، دو روز نخست مسابقات شمشیربازی گرند پری اسپانیا به دیدارهای انفرادی اختصاص داشت. در این بخش از مسابقات محمد رهبری در مرحله مقدماتی متحمل دو شکست شد اما دیدار برابر نمایندگان سنگاپور، روسیه، اسپانیا و آلمان را به سود خود تمام کرد و به جدول 128 نفره صعود کرد. رهبری در این مرحله دیدار برابر نماینده دیگر کشور میزبان را با نتیجه 15 بر 11 شکست خورد و به عنوان 98 دست یافت.

علی پاکدامن نیز از 6 دیدار مقدماتی خود صاحب سه پیروزی برابر شمشیربازان شیلی، اسپانیا و مکزیک شد اما در جدول 128 نفره مقابل ورزشکار لهستانی 15 بر 13 باخت و به عنوان 117 دست یافت.

مجتبی عابدینی دیگر نماینده ایران در مسابقات شمشیربازان اسلحه سابر گرند پری اسپانیا بود که در مرحله مقدماتی مقابل حریفانی از رومانی، مکزیک و آرژانتین به برتری دست یافت اما در جدول 128 نفره نتیجه دیدار برابر حریفی دیگر از مکزیک را واگذار کرد و با کسب عنوان 100 به کار خود پایان داد.

در میان نمایندگان ایران محمد فتوحی موفق به صعود به جدول 128 نفره نشد. این بازیکن در مرحله مقدماتی از مجموع 6 دیدار خود تنها برابر ورزشکار اسپانیا پیروز شد و در رده بندی نهایی جایگاه 164 را به خود اختصاص داد.

