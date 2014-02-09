نگاه دنیا به مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه در ایران خواهد بود/ همه ملت در صحنه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامرانی صالح شامگاه یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن "نه " بلند ملت ایران به دنیای کفر است، افزود: حضور پر رنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بیانگر رابطه مستحکم بین مردم و حاکمیت است.

وی همچنین راهپیمایی 22 بهمن ماه را مانوری عظیم بر شمرد و اظهارداشت: این راهپیمایی نمایش اقتدار ملت ایران اسلامی است.

جانشین پلیس گیلان با بیان اینکه بیست و دوم بهمن ماه به عنوان یک روز ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است، گفت: در این روز دست قدرت و زور استکبار برای همیشه از سر ملت ایران برداشته شد و فصل جدیدی در نظام سیاسی کشور آغاز شد.



وی با بیان اینکه نگاه دنیا به مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه در ایران خواهد بود، افزود: ملت همیشه در صحنه و آگاه ایران نشان داده اند که هر زمان به حضور آنها احتیاج باشد بدون دعوت، خود در میدان عمل حاضر و جواب دشمنان را داده اند.



کامرانی صالح با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمی است، اظهارداشت: هرقدر حضور مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن گسترده تر باشد مهر تائید مردمی بودن انقلاب نیز پر رنگ تر خواهد بود.

اجراي طرح ساماندهي صنوف در شهرستان لاهيجان

جانشین پلیس گیلان از اجراي طرح ساماندهي صنوف به ويژه تالارها و تشديد نظارت بر واحدهاي صنفي در لاهیجان خبر داد.

وی گفت: به منظور ساماندهي و توسعه فرهنگ قانونمداري و در ادامه اجراي طرح هاي تشديد نظارت بر واحدهاي صنفي ماموران نظارت بر اماكن عمومي اين فرماندهي از تالار و صنوف اين شهرستان بازديد کردند.

صالح افزود: ماموران دايره نظارت بر اماكن عمومي در اين طرح از 20 واحد صنفي بازديد كه در نتيجه تعداد 12 واحد از آن شامل 2 تالار و 8 سفره خانه سنتي به علت رعايت نكردن شئونات اسلامي و یک آرايشگاه مردانه و كافي شاپ را نيز به علت نداشتن پروانه كسب پلمپ کردند.

وی ضمن تاكيد بر ادامه طرح در تمامی نقاط شهرستان و قدرداني از همكاري خوب مردم با پليس از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تخلف صنفي مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

جانشین پلیس گیلان از دستگيري جيب بر حرفه اي در آستانه اشرفیه خبر داد و افزود: در پي شکايت چندين نفر از شهروندان مبني سرقت محتويات جيبشان در سطح شهر، شناسايي و دستگيري متهم در دستور کار ماموران آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.

وي اظهارداشت: کارآگاهان با حضور در محل هاي مورد نظر با انجام اقدامات پليسي و همچنين تحقيقات گسترده متهم را لحظه سرقت شناسايي و دستگير کردند كه متهم در تحقيقات ماموران به 10 فقره سرقت اعتراف و با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شد.

صالح در ادامه با توجه به شگرد هاي مختلف سارقان بر لزوم هوشياري شهروندان هنگام تردد در اماکن شلوغ تاكيد كرد.

كشف 3 تن چوب قاچاق در شهرستان شفت

وی از كشف سه تن چوب قاچاق در شفت خبر داد و گفت: در راستاي مبارزه با هرگونه ورود و خروج كالا ي قاچاق به اين شهرستان ماموران يگان امداد حين گشت زني و كنترل خودروهاي در حال عبور به يك دستگاه خودروي نيسان حامل چوب به رانندگي فردي به هويت معلوم مضنون شدند.

جانشین پلیس گیلان افزود: ماموران يگان گشت امداد بلافاصله خودروي مورد نظر را متوقف و در بازرسي هاي انجام گرفته سه تن چوب قاچاق كشف و در پي آن صاحب چوب قاچاق را نيز دستگير كردند.

وي اظهارداشت: با تشكيل پرونده، متهمان به همراه چوب قاچاق جهت سير مراحل قانوني به اداره منابع طبيعي شهرستان تحويل كه ارزش ريالي چوب قاچاق برابر اعلام منابع طبيعي، 24 ميليون ريال برآورد شد.

صالح در ادامه از مردم اين شهرستان خواست با توجه به اينكه چوب سرمايه ملي كشور بوده و قطع اشجار و قاچاق آن موجب ضربه به اقتصاد كشور و سودجويي افراد متخلف است در صورت مشاهده اين گونه موارد، مراتب را به پليس 110 اعلام کنند.

وی گفت: با اعلام مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ مبني بر وقوع يك فقره تصادف جرحي درون شهري، عوامل اين يگان به محل اعزام شده و بلافاصله اقدامات اولیه خود را جهت نجات جان رانندگان این دو خودرو انجام دادند.

جانشین پلیس گیلان افزود: با توجه به اینکه اقدامات پلیس به موقع بوده و اورژانس در صحنه حاضر شد ولی شدت برخورد خودروي كامارو سفيد با خودروي فورد سفيد پلاک منطقه آزاد انزلي منجر به مرگ راننده خودرو کامرو و مجروحیت سخت راننده خودروی فورد شد.

وی دلیل تصادف این دو خودرو را که از مسیر رشت به سمت انزلی در حال حرکت بودند، کورس در مسابقه نامید و بیان داشت: سرعت این دو خودرو بر اساس نظر کارشناسی پلیس راهور بالای 200 کیلومتر بوده و رانندگان این دو خودرو نمی توانستند تعادل خود را در کورس رعایت کنند.

رانندگان باید قوانین رانندگی را بیشتر رعایت کنند

صالح با اعلام اینکه خودروهای منطقه آزاد از سرعت و شتاب بالایی برخوردار بوده رانندگان آن باید در هنگام رانندگی قوانین رانندگی را بیشتر رعایت کنند، بیان داشت: با توجه به اعمال قانون متاسفانه شاهد چنین تصادفات مرگباری توسط این قبیل از خودروها در جاده ها می باشیم.

وی در ادامه از واژگوني منجر به جرح يك دستگاه خودروی ال 90 با سه سرنشین در مسیر رشت به سمت انزلی نیز خبر داد و افزود: در این واژگونی هر چهار نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: فرماندهی پلیس انزلی به جهت ارتقائ امنیت شهروندان در شهرستان، طرح پیشگیری از وقوع سرقت و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را در ساعات بامدادی در سطح منطقه به مرحله اجرا در می آورد و افرادی را که از سابقه سرقت، اعتیاد و یا بدون هدف مشخص مشغول به پرسه زدن در جلوی منازل مسکونی یا مغازه ها هستند، دستگیر خواهد کرد.

وی بیان داشت: اکیپ های عملیاتی در این زمینه در 72 ساعت گذشته 25 نفر را دستگیر کرده و پرونده های آنان در حال رسیدگی است.

صالح در ادامه بیشتر این افراد را معتادان تابلو و ولگرد نامید و بیان داشت: این افراد که از سابقه دستگیری برخوردار بودند با ولگردی در سطح شهر درصدد انجام سرقت بودند که پلیس آنان را ناکام گذاشت.

وی تصریح کرد: طرح پیشگیری از وقوع سرقت و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در این شهرستان استمرار داشته و برخورد پلیس با این قبیل از افراد قاطع است.

دستگيري دو قاچاقچي مواد مخدر در رشت

جانشین پلیس گیلان گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر بخش پيربازار رشت در پي گزارش مردمي مبني بر فعاليت دو نفر با نام مشخص در امر مبارزه با مواد مخدر ، موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر بخش پيربازار اين شهرستان در بررسي هاي خود از گزارش مردمي اطمينان حاصل و اين دو قاچاقچي را در حاليكه با خودرو در حال انتقال مواد مخدر بودند، طي عملياتي دستگير كردند.

صالح اظهارداشت: ماموران در اين عمليات ضمن دستگيري دو قاچاقچي دو كيلوگرم مواد مخدر از نوع حشيش كشف و ضبط کردند، پرونده اين متهمان هم اينك در حال بررسي است.

وی در ادامه از شناسايي و دستگيري کلاهبردار 10 ميليارد ريالي متواري در لاهیجان خبر داد.

جانشین پلیس گیلان گفت: با اعلام نيابت قضايي تعدادي از مالباختگان در خصوص کلاهبرداري از آنها توسط يکي از مشاوران املاک در سطح شهر رشت، بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامي اين شهرستان قرار گرفت.

وي با بيان اينکه متهم با استفاده از چك هاي بلامحل اقدام به تنظيم قراردادهاي ساختگي در خصوص رهن و خريد املاک کرده و پس از آن منزل را به چند نفر فروخته و از اين طريق نسبت به کلاهبرداري مبالغ قابل توجهي اقدام کرده بود، افزود: متهم كه به لاهيجان متواري بوده پس از هماهنگي با مقام قضايي دستگير و در بازجويي هاي فني انجام گرفته به 15 فقره کلاهبرداري و مبلغ 10 ميليارد ريال اعتراف کرد.

صالح با بيان اينكه اين متهم در شهرستان هاي انزلي و رشت كلاهبرداري كرده بود، پس از مراحل قضايي در اختيار پليس آگاهي شهرستان رشت قرار گرفت.

لزوم طرح پیشگیری از وقوع سرقت و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز

وی از شناسايي و دستگيري سارق اينترنتي حساب تعدادي از شهروندان گيلاني در لاهيجان خبر داد و گفت: با ارجاع چندين فقره پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان هاي رشت و لاهيجان به دادخواهي تعدادي از شهروندان با هويت معلوم مبني بر اينكه از حساب اينترنتي آنان بصورت غير مجاز برداشت گرديده، موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وی افزود: با تحقيقات از شاكيان پرونده و پي جويي هاي فني و پليسي، كارآگاهان پليس فتا موفق شدند سارق را كه جواني 24ساله، اهل و ساكن لاهيجان و شاغل در يك كافي نت بود، شناسايي با هماهنگي مقام قضايي وي را در شهرستان لاهيجان دستگير کرد.

صالح اظهار داشت: با توجه به ادله ديجيتال كشف شده در بازرسي از منزل متهم، وي به صراحت به جرم خود و اينكه با دريافت اطلاعات مهم كارت بانكي شهروندان (شماره حساب، رمز اول و دوم اينترنتي، CVV2 ) براي انتخاب واحد، ثبت نام دانشگاه، پرداخت قبض و غيره، سوء استفاده و 30 ميليون ريال از حساب اينترنتي آنان بصورت غير مجاز برداشت كرده، اعتراف کرد كه با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لاهيجان معرفي و از آن طريق با صدور قرار وثيقه 200 ميليون ريالي روانه زندان شد.

وي از شهروندان خواست در مراجعه به كافي نت، اطلاعات مهم كارت بانكي خود نظير (شماره حساب، رمز اول و دوم اينترنتي، CVV2 ) را در اختيار متصدي كافي نت قرار نداده و خود از طريق رايانه هاي تعبيه شده در كافي نت امور مربوطه را انجام در صورت عدم آشنايي، فردي موثق و مورد اعتماد را همراه خود بيآورند اگر هم به ناچار اطلاعات كارت بانكي خود را در اختيار گذاشتند در اسرع وقت نسبت به تعويض رمز حساب اينترنتي خود اقدام کنند.

جانشین پلیس استان در پايان به مديران كافي نت توصيه كرد: در جذب و بكارگيري متصديان مربوطه دقت كرده از افرادي براي اين منظور استفاده كنند كه صلاحيت فردي و اجتماعي آن قبلا به تائيد مبادي ذيربط رسيده باشد و از نظارت بر عملكرد افراد زير مجموعه غافل نباشند.

كشف هزار و 870 عدد برگ توتو در صومعه سرا /كشف 3 تن چوب قاچاق در ماسال

وی از كشف هزار و 870 عدد برگ توتو( پيش بيني نتايج فوتبال) در صومعه سرا خبر داد و گفت: ماموران اداره نظارت بر اماكن پليس امنيت عمومي در راستاي اجراي طرح كنترل صنوف با هدف پيشگيري از انجام تخلفات صنفي در غالب تيم هاي كنترل و نظارتي و گشت تلفيقي از واحدهاي صنفي اين شهرستان بازديد کردند.

صالح افزود: ماموران در بازديد از يك واحد صنفي، هزار و 870 عدد برگ توتو ( پيش بيني نتايج فوتبال) به همراه سه عدد ماشين حساب و دو عدد مهر و هشت ميليون و نهصد و پنجاه و نه هزار ريال وجه نقد در اين رابطه كشف و ضبط و متهم اين پرونده به هويت ا.ب 35 ساله را نيز دستگير كردند.

وی افزود: متهم پس از تشكيل پرونده به دادسرا معرفي و با قرار صادره روانه زندان شد.

جانشین فرمانده انتظامي استان در پايان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مربوط به قمار و برگه هاي توتو مراتب را از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 گزارش کنند.

وی از كشف سه تن چوب قاچاق در ماسال خبر داد و گفت: در راستاي مبارزه با قاچاق چوب، اكيپ هاي عملياتي اين فرماندهي با اخذ مجوز قضايي اقدام به اجراي ايست بازرسي در سطح شهرستان کرد.

صالح افزود: ماموران در حين ماموريت به يك دستگاه نيسان آبي رنگ مشكوك و خودروي مزبور را متوقف و در بررسي هاي انجام گرفته مشخص شد كه راننده خودرو حامل چوب هاي بدون مجوز و قاچاق به وزن سه تن از جنگل هاي سطح حوزه استحفاظي است.

وی در ادامه با اشاره به اينكه كه در اين زمینه يك نفر دستگير و چوب هاي كشف شده با تنظيم صورتجلسه برای سير مراحل قانوني به اداره منابع طبيعي تحويل شد،اظهارداشت: برابر اعلام منابع طبيعي شهرستان ارزش ريالي چوب قاچاق 24 ميليون ريال است.