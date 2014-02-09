بودجه احیا پل آق قلا 15 میلیارد ریال برآورد شده است

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشی از این هزینه از اعتبار ملی و بخشی دیگر از محل حوادث غیر مترقبه به این اثر تاریخی اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: پل تاریخی آق قلا متعلق به دوران صوفیه است، چنین اثری طبق گفته کارشناسان و مرمت کاران در سطح کشور وجود ندارد، این پل بر رودخانه گرگان رود احداث شده که حدود 5 دهنه احداث پل قابل مشاهده است اما 2 دهنه از این پل به دلیل ندانم کاری در گذشته پر شده که اکنون کارشناسان بر روی آن کار میکنند.

وی تصریح کرد: وجود این 2 دهنه برای مقابله با سیلاب های احتمالی در گذشته تدارک دیده شده بود تا سیلاب از قسمت شمالی شهرستان آق قلا را مورد تهدید قرار ندهد.

عباسی اظهار داشت: با پیگیری کارشناسان میراث 2 پلکان بسیار زیبا در زمان صفویه احداث شده بود که زیر خروارها خاک قرار گرفته بود و اکنون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با کاوش های انجام داده این 2 ردیف پلکان را کاملا آشکار کرده است.

وی در توضیح استحکام پل تاریخی آق قلا گفت: ستون های پل، استحکام بخشی لازم را دارد اما به وجود سیلابی که در سالهای 90 و 91 دراین شهرستان، اندکی آسیب به پل وارد کرد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به دنبال احیا این بخش است.

وی از اجرای پروژه گردشگری در قسمت غرب و شرق پل آق قلا خبرداد و خاطرنشان کرد: این پروژه بلند مدت است و امیدواریم شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و دیگر دستگاههای مرتبط با همکاری یکدیگر این پروژه را تحت عنوان سایت گردشگری ساماندهی کنند.