ابراز خرسندی سخنگوی وزارت خارجه از توافق دولت سوریه وسازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از توافق حاصل شده بین دولت سوریه و نماینده مقیم سازمان ملل، برای خروج شهروندان غیر نظامی از برخی مناطق شهر حمص و ارسال کمکهای انساندوستانه به این منطقه ابراز خرسندی کرد.

مرضیه افخم تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران معتقد است که این اقدام می تواند به حل و فصل اوضاع انسانی کمک کرده و بهانه را از دست برخی طرفهای خارجی که به دنبال سیاسی کردن این موضوع هستند خارج سازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران این اقدام دولت سوریه را نشانه حسن نیت این کشور در توجه و اهتمام به موضوع انسانی می داند و معتقد است چنانچه محاصره اقتصادی ظالمانه از مردم سوریه برداشته شود و تروریسم به عنوان مانع اصلی کمک رسانی به شهروندان سوری ریشه کن شود، اوضاع انسانی در این کشور به سرعت بهبود خواهد یافت .

افخم با تاکید بر اینکه هرگونه کمک رسانی بدور از سیاسی کاری و در فضای تفاهم با سرعت پیش می رود اضافه کرد : نشست سه جانبه ایران ، سوئیس و سوریه که اخیرا دور سوم آن در تهران برگزار شد نیز همین رویکرد انسان دوستانه و بی طرفانه را برگزید که می تواند الگوی مناسبی برای کمک رسانی به مردم سوریه باشد.