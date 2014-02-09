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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۰۲

ابراز خرسندی سخنگوی وزارت خارجه از توافق دولت سوریه وسازمان ملل

ابراز خرسندی سخنگوی وزارت خارجه از توافق دولت سوریه وسازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از توافق حاصل شده بین دولت سوریه و نماینده مقیم سازمان ملل، برای خروج شهروندان غیر نظامی از برخی مناطق شهر حمص و ارسال کمکهای انساندوستانه به این منطقه ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از توافق حاصل شده بین دولت سوریه و نماینده مقیم سازمان ملل، برای خروج شهروندان غیر نظامی از برخی مناطق شهر حمص و ارسال کمکهای انساندوستانه به این منطقه ابراز خرسندی کرد.

مرضیه افخم تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران معتقد است که این اقدام می تواند به حل و فصل اوضاع انسانی کمک کرده و بهانه را از دست برخی طرفهای خارجی که به دنبال سیاسی کردن این موضوع هستند خارج سازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران این اقدام دولت سوریه را نشانه  حسن نیت این کشور در توجه و اهتمام به موضوع انسانی می داند و معتقد است چنانچه محاصره اقتصادی ظالمانه از مردم سوریه برداشته شود و تروریسم به عنوان مانع اصلی کمک رسانی به شهروندان  سوری ریشه کن شود، اوضاع انسانی در این کشور به سرعت بهبود خواهد یافت .

افخم با تاکید بر اینکه هرگونه کمک رسانی بدور از سیاسی کاری و در فضای تفاهم با سرعت پیش می رود اضافه کرد : نشست سه جانبه ایران ، سوئیس و سوریه که اخیرا دور سوم آن در تهران برگزار شد نیز همین رویکرد انسان دوستانه و بی طرفانه را برگزید که می تواند الگوی مناسبی برای کمک رسانی به مردم سوریه باشد.

کد مطلب 2233072

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