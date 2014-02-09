افتتاح پروژه حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلطانعلی عصر یکشنبه در این مراسم با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: این پروژه با اعتبار یک میلیارد ریال و تعداد اشتغالزایی 100 نفر در روز افتتاح شده است.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن این پروژه مبلغ 520 میلیون ریال از محل اعتبارات به صورت پیمانکاری و ما بقی آن به صورت امانی تامین شده است و تعداد بهره مندی خانوار از این پروژه هزار خانوار است.

سلطانعلی افزود: با توجه به این که روستای یلی بدراق 55 هزار هکتار مرتع را تحت پوشش خود دارد به منظور استقرار نیروها و استفاده بهینه ظرف مدت دو سال این واحد در نزدیکترین محل احداث شده است.

وی با تشکر از همه کسانی که در اجرای این طرح همکاری داشته به خصوص اهالی محترم این روستا افزود: به منظور حفاظت بیشتر از مراتع و منابع طبیعی و اجرای طرح مدیریت چرا در تلاش بودیم که این ساختمان را در این ایام به بهره برداری برسانیم.

