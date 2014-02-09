به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی‌نیا بعدازظهر یکشنبه در جشنواره امتنان از کارگران، کارفرمایان و گروه‌های نمونه کار استان بوشهر اظهار داشت: تجمیع سرمایه‌های خرد مردم سرمایه اصلی بخش تعاون است که به منظور توسعه بخش اشتغال و تولید به کار می‌رود.

وی به نقش تسهیل‌گری دولت در بخش تعاون اشاره کرد و بیان داشت: از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات خوبی به تعاونی های کشور تخصیص یافته و در پایان سال باید آمار آن اعلام شود.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بخش تعاون نقش بسیار مهمی در توزیع سبد کالا دارد و تعاونی‌های کارکنان دولت، کارگری، فرهنگیان و تعاونی‌های زنجیره‌ای 80 درصد سبد کالای کشور را توزیع می‌کنند.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد سامانه کارت خوان برای تعاونی‌ها، با همکاری سامانه بانک مرکزی و وزارت فناوری و ارتباطات اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

فعالیت 70 درصد تعاونی‌ها در بخش‌ اقتصادی

حسینی‌نیا اضافه کرد: برنامه ریزی خوبی برای تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی صورت گرفته است که می‌توان به راه‌اندازی تعاونی‌های بزرگ سهامی عام، توسعه عمران شهرستانی و فراگیر ملی در کشور اشاره کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی نخستین شرکت تعاونی بیمه در کشور در بخش تعاونی‌های سهامی عام، بیان داشت: به منظور ایجاد فضایی برای شرکت آحاد مردم در شهرستان‌های مختلف، تعاونی توسعه و عمران شهرستانی راه‌اندازی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت 196هزار تعاونی در کشور، اضافه کرد: 70 درصد تعاونی‌های ثبت‌شده در کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال هستند.

حسین حیدری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این ائین اظهار داشت: ثبات و امنیت شغلی در جامعه کاری از مهمترین اولویت‌های ما است.

لازم به ذکر است که کارگران، کارفرمایان و گروه های نمونه کار استان بوشهر در این آئین مورد تقدیر قرار گرفتند.