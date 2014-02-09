سالن ورزشی طرح صالحین در فرح آباد کاشمر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان عصر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی این سالن همزمان با ایام ا.. دهه مبارک فجر در روستای فرح اباد از توابع بخش مرکزی کاشمر اظهارکرد: سپاه توانسته است گامهای مثبت وموثری را در راستای توسعه بویژه در امر ورزش در مناطق روستایی بردارد.

فرماندار کاشمر اجرای طرح صالحین را در راستای حفظ وانتقال ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت عنوان حلقه های صالحین را از دیگر گام های مثبتی عنوان داشت که توسط سپاه در حال اجر است.

فروزان افزود: تاکنون سه سالن طرح صالحین در شهرستان احداث شده است و در دهه مبارک فجر سه سالن دیگر در روستاهای فرح اباد و طرق و در شهر کاشمر کلنگ زنی شده است.

وی از افتتاح ساختمان دهیاری روستای فرگ که با اعتبار 600 میلیون ریال احداث شده است خبر داد.

فرماندار کاشمر با تاکید براینکه دهیاری های روستاها از بدنه فرمانداری و استانداری هستند، افزود: باید برای ایجاد زیرساخت های لازم در روستاها آسایش و رفاه را برای روستائیان مهیا کنیم.

فروزان با بیان اینکه منطقه کاشمر بیشترین درآمد را از محل کشاورزی دارند افزود: با مهیا کردن امکانات در روستاه از مهاجرت این افراد خدوم به شهرها و همچنین ایجاد مشاغل کاذب جلوگیری خواهد شد.