دشمنان به دنبال تضعیف انقلاب و نظام اسلامی هستند

محمد حسین کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: دشمن در حال حاضر با ایجاد تفرقه، جنگ نرم، ترویج ابتذال و اعتیاد در بین جوانان و تخریب افکار تلاش دارد تا اندیشه ایرانیان را خراب کند و به این وسیله به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: دشمنان به دنبال این هستند تا بر کشورهای دینی حاکم شوند تا به این وسیله بتوانند قدرت مسلمانان را در جهان کاهش دهند اما خوشبختانه در کشور ایران با وجود مردم ولایتمدار و دینی، پرچم دین همیشه سر فراز بوده است.

کبیر با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی در بیش از سه دهه عمر پربرکت خود دست آوردها و موفقیت های بزرگی به همراه داشته است عنوان کرد: پیشرفت های ایران اسلامی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

رئیس کانون مداحان و شاعران آیینی استان گلستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین انقلاب ها در جهان است، در حال حاضر این انقلاب با وجود مردم متحد و تلاشگر خود توانسته به یشرفت های زیادی دست پیدا کند.

وی با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن ماه اذعان داشت: حضور میلیونی مردم در روز 22 بهمن ما ه می تواند تمامی توطئه های دشمنان را نابود کند و به آنها ثابت کند که هیچ وقت نمی توانند در این کشور بین مردم تفرقه ایجاد کنند.

کبیر افزود: در واقع پیروزی انقلاب اسلامی در این روز به همه جهانیان نشان داد که مظلومان جهان می توانند با همبستگی و اتحاد بر ظالمان پیروز شوند .

وی با اشاره به نقش امام خمینی (ره ) در پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: امام خمینی (ره) توانست با رهبری آگاهانه و مقتدری که انجام دهد مردم را هدایت کند تا بتوانند علیه نظام سلطه قیام کنند و پیروز شوند.