57 پروژه در شهرستان رباط کریم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان رباط کریم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظهر امروز همزمان با روزهای پایانی دهه مبارک فجر با حضور استاندار تهران، 57 پروژه عمرانی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، فرهنگی و خدماتی با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
بیژن سلیمان پور افزود: بهرهبرداري از پروژههاي عمراني بدون احتساب مسكن مهر پرند، شامل 57 پروژه در شهرهاي رباط كريم، نصيرشهر و پرند با 70 ميليارد تومان اعتبار است که با حضور استاندار تهران انجام شد.
این مسئول با بيان اينكه در حوزه صنعت پروژههاي مهم و قابل توجهي افتتاح شد، عنوان کرد: پروژه كارخانه ماشين سازي، بستهبندي مواد غذايي و... با اعتبار سه ميليارد تومان و شركت توليدي بازرگاني با توليد پيچ و مهره با هزينه چهار ميليارد تومان از جمله این پروژه ها هستند.
سلیمان پور به افتتاح شركت گسترش خدمات ماتريكس با توليد رایانه های بدون کیس، تبلت و نوت بوك با اعتباری بالغ بر هشت ميليارد تومان اعتبار، رايانه صنعت پيام گستر در توليد مبلمان اداري با پنج ميليارد تومان اعتبار نیز اشاره کرد و گفت: امروز سه جایگاه CNG همزمان با دهه فجر در اين شهرستان به بهره بهرداری رسید.
فرماندار رباط کریم اضافه کرد: با توجه به تلاشها و پيگيريهاي مسئولان و جذب اعتبار لازم، سه باب ساختمان نيروي انتظامي شامل كلانتري و پليس راهور همراه با ساختمان حوزه بسيج كه در مجموع شامل چهار پروژه مهم و ضروري ميشود، به مناسبت ایام دهه فجر افتتاح شد.
وی به پروژه های افتتاحی اين شهرستان در حوزه كشاورزي اشاره كرد و افزود: يك واحد دامداري با هزينهاي معادل يك ميليارد و 700 ميليون تومان امروز وارد مدار خدمت رسانی شد.
این مسئول با اشاره به پروژههاي افتتاح شده در حوزه شهري اضافه كرد: ساختمان فرهنگسرا و شهرداري نصير شهر، زمين چمن مصنوعي فوتبال، بلوار ولایت نصيرشهر و چندين پروژه زيرساختي نظير تامین برق، آب، تلفن و گاز مسکن مهر شهید آبشناسان از جمله پروژههاي شهري بود.
وی همچنین از افتتاح دو درمانگاه در شهرستان رباط کریم در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.
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