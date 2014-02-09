به گزارش خبرنگار مهر، یدالله مشتاقی عصر یکشنبه در دیدار با امام جمعه خورموج ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: از این تعداد 450 تعاونی فعال و مابقی یا در دست اجرا و یا غیر فعال هستند که زمینه اشتغال‌زایی هفت هزار و 810 نفر را به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه کل اعضای این تعاونی ها 59 هزارو 817 نفر است بیان کرد:این اداره در زمینه های مشاوره،تسهیلات، آموزش و همکاری برای شرکت در نمایشگاه بین المللی با این تعاونی ها همکاری می کند.

مشتاقی ادامه داد: انقلاب اسلامی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، داخلی و خارجی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی، اهداف بسیار بلندی را برای مردم و دولت ترسیم نموده است.

برگزاری همایش بزرگ کارگری و کارفرمایی

وی با بیان اینکه این اهداف عمدتاً ماخوذ از قرآن و سنت بوده و در کلام امام خمینی (ره) و شعارهای مردم متجلی شده است گفت: به فرموده مقام معظم رهبری پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تنها یک حادثه داخلی برای تغییر یک رژیم سیاسی نبوده بلکه همانگونه که بسیاری از دولتمردان امریکایی – اروپایی و اسرائیلی در خاطرات خود از آن روزها تعبیر کرده اند انقلاب از دیدگاه آنان زلزله ای ویرانگر برای جهان غرب بود.

وی تصریح کرد: دهه فجر سرآغاز طلوع اسلام، خواستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است و این دهه در تاریخ ایران نقطه‌ای تعیین کننده و بی‌مانند به‌شمار می رود.

وی به اهم برنامه های کمیته کارگری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی دشتی اشاره و بیان کرد: نصب بنرهای شرکتها و تعاونی‌ها در میادین ورودی و سطح شهر، برگزاری مسابقات ورزشی از جمله والیبال، تنیس روی میز، فوتسال، دیدار با چهار خانواده شهید، برگزاری مسابقه فرهنگی، همایش بزرگ کارگری و کارفرمایی از جمله این برنامه ها است.