رواج مصرف گرایی در خانواده ها باعث عقب گرد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی عصر یکشنبه در همایش کار انگیزی زنان سرپرست خانواده افراد تحت پوشش کمیته امداد اظهار کرد: وجود کرامت و شرافت و عزت در خانمهای سرپرست خانوار ستودنی است.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه در اسلام به کار تاکید شده است و زن و مرد باید فعالیت و کار انجام دهند تصریح کرد: اگرچه گفته می شود که زن باید در خانه کار کند بخاطر این بوده که بسیاری از فعالیت هایی که زنان امروز از قبیل مسائل اقتصادی و رفاهی خود را ازخارج خانه تهیه می کنند در زمان اوایل اسلام همه فعالیت ها در خانه انجام می گرفته است و کمک شایانی به اقتصاد خانه داشته اند.

وی با بیان اینکه در اسلام تاکید به حفظ شان زن و مرد شده است گفت: هم اکنون زنان می توانند در بیرون از خانه کارهایی که در شان و توان آنها است، انجام دهند که می توان به کارهایی همچون هنری، پزشکی، معلمی و پژوهش را نام برد که همکنون در بسیاری از عرصه ها زنان پیشرفت خوبی داشته اند.

امام جمعه کاشمر توجه به کارهای تولیدی را از عوامل خودکفایی اقتصادی نام برد و گفت: متاسفیم که در بازارهای بزرگی همچون مکه و عتبات عالیات در عراق هیچ تولیدی از کشور ما ارائه نمی شود و حتی بازارهای ایران خودمان را نیز کالاهای خارجی فرا گرفته است و کمتر به تولید داخلی اهمیت داده شده است.

حجت الاسلام یعقوبی با تاکید براینکه کار زن و مرد ندارد و کار باعث استحکام در زندگی می شود افزود: همه می دانیم که پس از اعمال واجب در اسلام کار اولویت برکارهای مستحبی دارد.

وی با بیان اینکه زنان بسیاری از ابتدای اسلام در کارها و فعالیت های خارج از خانه موفق بوده اند و در تجارت و داد و ستد برتر از مردان بوده اند گفت: حضرت خدیجه با کار و تلاش به تجارت می پرداخت و مردان زیادی زیر نظر او کار می کردند و نمونه آن فعالیت تجارتی پیامبر اکرم با این بانو بوده است که این بانوی بزرگوار با حفظ کرامتها و شرافتهای زنانه توانست سرمایه گذاری های تجاری فراوانی انجام دهد.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه باید همه کارکنیم و نباید از کار کردن ناراحت باشیم و کار را باید جزوی از اصول زندگی خود بدانیم افزود: کسی که هشت ساعت در روز کار نکند توقع زندگی مناسب برای خود را نداشته باشد.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه اسلام تاکید برخلاق بودن انسان نموده است گفت: توجه به کارهای تولیدی و اقتصادی منفعت دار برای انسان و جامعه باید مد نظر افراد باشد.

وی با بیان اینکه در کارهای روزمره امروزمان باید بهتر از دیروز باشد گفت: قناعت در زندگی و جلوگیری از مصرف گرایی و چشم و هم چشمی زندگی را آرام تر و با خوشحالی به پیش می برد.

امام جمعه کاشمر با انتقاد از خانواده هایی که درگیر تجملات شده اند که حتی برای تهیه یک جهیزیه تاتوان و نفس دارند خودشان را درگیر وسایل دنیوی کرده اند افزود: مسابقه در مصرف گرایی زندگی ها را فلج کرده است و حتی مادران و خواهران یک تعریف مشخص و حد و حدود برای وسایل زندگی خود ندارند.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین با بیان اینکه در اسلام تاکید شده است که هیچ گاه قرض نکنید و این امر مکروه است گفت: بجای قرض و وام برای وسایل زندگی و تجملات و رفاهیات قرض برای ایجاد شغل و تولید مناسب تر است.

وی تصریح کرد: آنچنان همه در گیر مادیات و تجملات شده ایم که به سلامتی خود نمی اندیشیم و در زمانی که پا به سن می گذاریم می بینیم که بخاطر حرص و طمع چه زیان هایی به جسم خود وارد کرده ایم و همه اندوخته خود را باید به داروهای گران قیمت بدهیم و این امر فقط با ترک عادت ها و رسوم غلط امکان پذیر است.

گفتنی است در کاشمر 600 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند که در پایان این مراسم از 10 نفر از زنان سرپرست خانوار که با دریافت وام خود اشتغالی در فعالیت خود موفق بودند با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.