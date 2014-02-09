تداوم اجراي ماده 69 قانون درسال 93 حمايت از مردم مناطق محروم خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل كاظمي ، در نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس، با اشاره به مفاد مادة69قانون بودجهء 1392كشور كه به ازاي هر كيلوات ساعت 30ريال عوارض براي مصارف الكتريكي ( مصرف كنندگان غير روستايي) احتساب شده است واز محل برگشت اين منابع به استان پروژه هاي مختلفي اجرا شده است ، افزود: نامه ای در این خصوص به نمایندگان استان در مجلس ارائه شده است.

وی ادامه داد: بخشي از منابع توسط شركت برق منطقه اي زنجان براي گسترش انرژي هاي نو وتجديد پذير به ويژه بهره گيري از انرژي خورشيدي در پستهاي فوق توزيع در حال سرمايه گذاري است ، شركت توزيع نيروي برق استان زنجان نيز با صرف اعتباري بالغ بر 9350ميليون ريال تعداد 20مسجد ومدرسه در سطح استان به سلول هاي خورشيدي وتامين انرژي اين مجموعه ها از طريق انرژي رايگان خورشيدي تجهيز كرده است كه از نتايج قابل توجه اجراي اين پروژه تاثير قابل توجه در كاهش هزينه هاي برق مصرفي است.



کاظمی افزود: بخش هاي ديگر تخصيص منابع كسب شده از ماده 69قانون بودجه را تامين 124كيلوات برق مصرفي ادارات از طريق بهره مندي از انرژي خورشيدي با صرف 6400ميليون ريال اعتبار اعلام و مبلغ 15400ميليون ريال براي توسعه شبكه هاي روستايي هزينه شده است كه باتوجه به اينكه طي سال هاي گذشته كمبود منابع باعث شده بود تا تعداد متقاضيان تامين برق روستايي روند افزايشي داشته باشند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: اين منبع كمك زيادي در رضايتمندي متقاضيان روستايي بدنبال داشته است با اختصاص منبع مالي مورد نظر بالغ بر 972متر شبكه فشار متوسط ، 21.9 كيلومتر شبكه فشار ضعيف خودنگهدار، 4دستگاه پست هوايي به قدرت 615كيلوولت آمپر اجراشده و در حال حاضر تعداد 1000 دستگاه چراغ خياباني 23وات درحال نصب در روستاهاي استان است و مطلوبيت روشنايي روستايي افزايش خواهديافت وبه صورت چراغ هاي خياباني شهري تبديل خواهندشد.



کاظمی افزود: ميزان 14080ميليون ريال ديگر از منابع اختصاص يافته صرف بازسازي واصلاح شبكه هاي توزيع برق روستاهاي استان شده است كه حجم اصلاحات انجام شده 10.2كيلومتر شبكه فشارمتوسط ،84.5كيلومترشبكه فشارضعيف ونصب 13دستگاه پست هوايي با قدرت 1125كيلولت آمپر تاكنون اجرا شده است و تاثيربسزائي در رضايتمندي مردم عزيز استان در روستاها داشته است .



وی با بيان سهم اصلاحات شبكه هاي روشنايي در روستاها به مبلغ 4200 ميليون ريال تاثيرات مثبت اجراي اين ماده قانوني را موثر ارزيابي كرد و گفت : تصويب واجراي اين مادة قانوني كه به نفع مردم مناطق محروم ميهن اسلامي بوده است حاصل درايت مسئولين وزارت نيرو و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است واميداست كه با حمايت دوباره ي مسئولين ذيربط بتوانيم شاهد محروميت زدايي از مناطق روستاي و فرهنگ سازي و گسترش انرژي هاي نو باشيم.