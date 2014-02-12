به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در آئین آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال پساب تصفيه خانه جنوب تهران به دشت ورامين، پاکدشت و شهرری، اين طرح را يكي از مصاديق بارز بازيافت آب دانست و گفت: با اجرای این طرح آبي كه در شهر مورد استفاده قرار گرفته است، از طريق شبكه فاضلاب جمع آوري و در تصفيه خانه جنوب تهران تصفيه مي شود.

وزیر نیرو با تاکید بر آغاز فصل جدید مشارکت وزارت نيرو و بخش خصوصي اظهارداشت: در گذشته پروژه هايي با مشاركت بخش خصوصي در بخش آب و فاضلاب اجرا شده بود، اما اين براي نخستين بار است كه يک طرح به روش BOT در بخش آب اجرا مي شود و با اين كار وزارت نيرو وارد مرحله جديدي از مشاركت با بخش خصوصي شده است.

چیت چیان افزود: نيمي از اين ظرفیت نهایی تصفيه خانه اكنون فعال است و دو مدول ديگر آن به زودي وارد مدار بهره برداري مي شود. وي ادامه داد: در آينده مهم ترين چالش پيش روي بشر، مسئله تامين آب است و ما اكنون با محدوديت منابع مالي براي اجراي طرح هاي خود مواجه هستيم كه يكي از روش های مناسب اجراي اين طرح ها، مشاركت دولت با بخش خصوصي است.

وي تصريح كرد: رودخانه جاجرود سالانه 220 میلیون مترمكعب آب دارد اما با اجراي اين طرح و كانالي كه پيش از آن ساخته شده است، بيش از 280 میلیون مترمكعب آب به اين منطقه منتقل مي شود.

در حال حاضر، بيش از 800 طرح در بخش آب كشور وجود دارد كه براي تکمیل آنها 120 هزار ميلياردتومان پول نياز است و اعتبار دولتي وزارت نيرو در بخش آب ساليانه 3 هزار ميليارد تومان است كه به طور متوسط هر طرح 40 سال طول مي كشد تا به بهره برداري برسد.

وزیر نیرو سرعت در اجراي طرح ها را يكي ديگر از بركت های مشاركت بخش خصوصي در طرح عنوان كرد. چیت چیان آب را حق آيندگان و مردم اين سرزمين دانست و گفت: بايد با استفاده از روش هاي جديد آبياري، مصرف آب را بهينه کنيم.

چیت چیان بیان داشت: در فلسطين به ازاي هر مترمكعب آبي كه در كشاورزي مصرف مي شود، 2.3 دلار محصول كشاورزي عايد كشاورزان مي شود و اين در حالي است كه متوسط درآمد كشاورزان ايراني از مصرف هر مترمكعب آب 0.17 دلار است.