8 هزار امامزاده در کشور وجود دارد/ وجود 67 هزار موقوفه

حجت الاسلام امرالله حسنی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وجود پر خیر و برکت هشت هزار امامزاده در سطح کشور اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 700 امامزاده دارای درآمد و نذورات هستند.

وی ضمن بیان اینکه این مراکز تحت نظارت سازمان اوقاف و اموز خیریه کشور فعالیت می کنند و دارای شناسنامه هستند، تصریح کرد: درآمد موقوفات و امامزادگان باید براساس وقف نامه هزینه شود که با نظارت دقیق این سازمان انجام می گیرد.

وجود 67 هزار موقوفه در کشور

مدیرکل اداره تحقیقات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه 67 هزار موقوفه در کشور وجود دارد اظهار داشت: درآمد موقوفات و بقاع متبرکه طی سال گذشته تا کنون از رشد 82 درصدی برخوردار بوده است.

حسنی نیا یادآور شد: یکی از اقدامات مهم و اساسی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور که در حال اجراست برگزاری دوره های آموزشی برای نخستین بار در استان سمنان و به میزبانی شهرستان دامغان است.

وی افزود: آموزش متولیان نسبت به قوانین جاریه، تصمیم گیری در جهت صدور مفاصا حساب برای کلیه موقوفات و بقاع متبرکه و تعامل شرعی با آنان از مهمترین مباحث مطرح شده در دوره آموزش متولیان و مباشران اوقاف و امور خیریه است که در سراسر کشور و با همراهی و همکاری ادارات اوقاف و امور خیریه استان ها در حال انجام است.

10 هزار نفر در کشور عضو هیئت امنای بقاع متبرکه هستند

وی در خاتمه از وجود 10 هزار نفر در کشور به عنوان عضو هیئت امنای بقاع متبرکه خبر داد و گفت: این افراد با تائید سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در بقاع متبرکه و امامزادگان فعالیت دارند.

مدیر کل اداره تحقیقات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با هدف شرکت در نخستین دوره آموزش متولیان و مباشران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان به شهرستان دامغان سفر داشت.