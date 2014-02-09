تابستان امسال 49 هسته فرهنگی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نجفی عصر یکشنبه در هشتمین جشنواره نشریات فرهنگی جوان با بیان این که امسال بیش از 24 کلاس بوستان معرفت و 79 اردو برگزار شد، خاطرنشان کرد: در این طرح بیش از 86 مربی به صورت مستقیم فعالیت می کردند که از این بین 16 مربی از قم اعزام شده بودندو 37 مربی تحت عنوان روحانیون طرح هجرت در این طرح فعالیت می کردند و همچنین 33 مربی نیز به صورت غیر مستقیم با ما همکاری داشتند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: از بین 49 هسته فرهنگی جوانی که امسال با ما فعالیت داشتند 48 هسته فرهنگی توانستند نشریه تولید کنند که حدود پنج نشریه در این همایش به عنوان نشریات برتر انتخاب شدند و پنج نشریه نیز با توجه به موضوعات مختلفی که چا شده است به عنوان نشریه برتر انتخاب شدند.

وی افزود: علت اینکه انقلاب کشورها در حال حاضر با شکست مواجه می شوند این است که صبر و تحمل و همچنین رهبری در این انقلاب ها وجود ندارد ولی خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران توانسته بعد از 35 سال متحد و تابع رهبری باشد.

نجفی ادامه داد: انقلابیون باید در برابر دشمنان مقاومت داشته باشند تا نتوانند به اهدافشان دست یابند و همچنین آنان نباید دستاوردهای انقلاب را فراموش کنند و سپاسگذار نعمت ها باشند و در این راه غفلت نکنند.

حجت الاسلام نجفی اظهار کرد: جوانانی که در عرصه های فرهنگی فعالیت می کنند باید تلاش کنند تا این فعالیت ها بیشتر شود تا به این وسیله نوجوانان و جوانان دیگر با اندیشه های سیاسی و بلند امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی آشنا شوند.

وی با اشاره به ایام الله دهه فجر بیان داشت: ایام الله روزهایی است که فصل تازه ای را در زندگی افراد باز می کند و همچنین در این روز شاهد حضور و قیام مردم و نابودی طاغوتیان و فرعونان زمان هستیم.

حجت الاسلام نجفی با عنوان اینکه باید انقلاب را بتوانیم به سر منزل مقصود برسانیم ، تصریح کرد: مردم انقلابی ایران باید بتوانند در برابر تمامی سختی هایی که بر آنها متحمل می شود صبور باشند و با اطاعت از ولایت می توانند انقلاب اسلامی را به سوی هدف خود هدایت کنند.