بازی با مس بی کیفیت بود/ بازیکنان گسترش فولاد با انگیزه بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در کنفرانس خبری پس از بازی تیم های گسترش فولاد تبریز و مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی کیفیت چندان بالایی نداشت و با توجه به نیاز مبرم تیم مس به سه امتیاز این بازی، حریف ما بازی مستقیمی در دستور کار خود قرار داده بود و هدف ما هم استفاده از ضد حملات بود.

وی ادامه داد: در این هفته های رو به پایان لیگ همه تیم ها به یک امتیاز بازی هایشان بسنده می کنند و ما هم توانستیم از این بازی یک امتیاز بگیریم، همانطور که تیم های رقیب ما در جدول نیز دیروز بازی های خود را مساوی کردند.

تارتار عنوان کرد: نوع بازی تیم مس برابر ما بسته و دونده بود، این تیم هفته گذشته استقلال را در جام حذفی شکست داده و تیمی متحول شده است، به همین منظور بازی ما مقابل مس یک دیدار سخت و نفسگیر بود.

وی افزود: تیمی که در حال سقوط است به آب و آتش می زند تا خود را از خطر دور کند، اما تیم ما هم در دیدار با مس اگرچه در ضد حملات ناموفق بود اما توانستیم در سیستم دفاعی عملکرد خوبی داشته باشیم و من از بازیکنان تیمم راضی هستم.

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز اظهار کرد: ما برای کسب مساوی به دیدار مس نرفته بودیم اما می دانستیم که نباید شکست بخوریم، بازیکنان ما با انگیزه بازی کردند و تک تک آنها به وظایف خود عمل کردند و به همین دلیل بود که تعویض های نت خیلی دیر انجام شد.

وی گفت: از بازیکنان تیمم خواسته ام که در صورت خوب بودن موقعیت مهرداد بایرامی، به او پاس بدهند تا او بتواند گلزنی کند، آقای گلی این بازیکن می تواند افتخاری برای باشگاه گسترش فولاد باشد.

تیم گسترش فولاد در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز در زمین اختصاصی خود برابر تیم قعرنشین مس کرمان تن به تساوی بدون گل داد.