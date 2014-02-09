اکران 8 فیلم در 4 روز ابتدایی جشنواره فیلم فجر در گرگان

احمد گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم های این جشنواره از روز 17 بهمن ماه آغاز شده که هر روز دو فیلم در چهارسانس اجرا می شود.

وی ادامه داد: تاکنون فیلمهای دو ساعت بعد مهرآباد، قصه ها، فردا، حانه پدری، زمستان آخر، همه چیز برای فروش در سینما پردیس کاپری اکران شده و فیلم های سیزده به کارگردانی هومن سیدی و گنجشکک اشی مشی به کارگردانی درخشنده فروزش طالبی دوشنبه 20 بهمن ماه در این سینما اکران می شود.

وی تصریح کرد: در مجموع 20 فیلم در این جشنواره اکران می شود و نمایش فیلمهای این جشنواره تا پایان روز 26 بهمن ادامه دارد.

گلچین استقبال شهرودان را از جشنواره فیلم فجر خوب دانست و افزود: به گفته کارشناسان فیلم های امسال به نسبت سال گذشته، از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار است و این نشاندهنده توجه دولتمردان به حوزه فرهنگ و هنر است.

