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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۰۶

گلچین خبرداد:

اکران 8 فیلم در 4 روز ابتدایی جشنواره فیلم فجر در گرگان

اکران 8 فیلم در 4 روز ابتدایی جشنواره فیلم فجر در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور هنری، سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: در چهار روز ابتدایی اکران جشنواره فیلم فجر در گلستان 4 فیلم به نمایش در آمدن که با استقبال فراوانی اقشار مختلف جامعه از سراسر استان رو به رو شده است.

احمد گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم های این جشنواره از روز 17 بهمن ماه آغاز شده که هر روز دو فیلم در چهارسانس اجرا می شود.

وی ادامه داد: تاکنون فیلمهای دو ساعت بعد مهرآباد، قصه ها، فردا، حانه پدری، زمستان آخر، همه چیز برای فروش در سینما پردیس کاپری اکران شده و فیلم های سیزده به کارگردانی هومن سیدی و گنجشکک اشی مشی به کارگردانی درخشنده فروزش طالبی دوشنبه 20 بهمن ماه در این سینما اکران می شود.

وی تصریح کرد: در مجموع 20 فیلم در این جشنواره اکران می شود و نمایش فیلمهای این جشنواره تا پایان روز 26 بهمن ادامه دارد.

گلچین استقبال شهرودان را از جشنواره فیلم فجر خوب دانست و افزود: به گفته کارشناسان فیلم های امسال به نسبت سال گذشته، از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار است و این نشاندهنده توجه دولتمردان به حوزه فرهنگ و هنر است.
 

کد مطلب 2233101

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