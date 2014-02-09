420 غیرنظامی تاکنون از حمص خارج شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، طلال البرازی گفت: هنوز غیر نظامیان دیگری در راه هستند که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند.

استاندار بیان کرد: گروه بعدی شامل چهل نفر هستند. ما آماری از افرادی که در داخل هستند نداریم اما در راستای خروج همه غیرنظامیان تلاش می کنیم.

وی همچنین درگفتگو با خبرگزاری سوریه از آمادگی استانداری برای ارائه هر نوع کمکی برای خارج کردن زنان، کودکان و سالخوردگان از بخش قدیمی حمص و ورود کمکهای انسانی به غیرنظامیان خبر داد و تاکید کرد: تاکنون 420 غیرنظامی از این منطقه خارج شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.