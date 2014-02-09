پیشنهاد ايجاد پنجره مشترک مرزی با گمرک افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتاميه دوره آموزشي ويژه مديران و كاركنان گمركات كشور افغانستان در تهران درحالي برگزار شد كه مسعود كرباسيان رئيس كل گمرک جمهوري اسلامي ايران در اين مراسم براي نخستين بار، از تمايل ايران براي ايجاد پنجره مشترک مرزي با گمرک افغانستان خبر داد.

احمد نور سفير افغانستان، چيبا وزير مختار ژاپن در تهران و تاكه اوچي رئيس هيئت نمايندگي دفتر جايكا هم در اين مراسم حضور داشتند و آمده بودند تا شخصا از تلاش ها و زحمات گمرک جمهوري اسلامي ايران براي آموزش مديران و كاركنان گمركات افغانستان تقدير و تشكر كنند.

مسعود كرباسيان رئيس كل گمرک جمهوري اسلامي ايران در اين مراسم با تشکر از حضور كاركنان زحمتكش گمركات ايران در مرز ميلک در جنوبي ترين نقطه مرزي ايران و افغانستان تا ميل 73، يزدان، ماهيرود و دوغارون در شمالي ترين نقطه مرزي دو كشور گفت و افزود: خوشحاليم كه مي توانيم همكاري خوبي با كشور افغانستان داشته باشيم.

وي افزود: گمرک يک زبان مشترک دارد و گمركات يک سازمان يادگيرنده هستند. كرباسيان در ادامه از تمايل ايران براي ايجاد پنجره مشترک مرزي با گمرک افغانستان خبر داد و اظهار داشت: چرا بايد با گمرک افغانستان اسنادمان دو بار ديده شود، ما اسناد گمرک افغانستان را قبول داريم.

رئيس كل گمرک ايران در حضور سفير افغانستان، وزير مختار ژاپن در تهران و رئيس هيئت نمايندگي دفتر جايكا از توانمندي ها و قابليت هاي جمهوري اسلامي ايران در تجارت فرامرزي هم گفت و تإكيد كرد: يک ويژگي ايران اين است كه ما 15 كشور همسايه داريم و در شاهراه ترانزيت شمال به جنوب و شرق به غرب قرار داريم.

كرباسيان يک پيشنهاد هم داد و گفت اگر بخواهيم تا عملا تجارت خارجي از طريق گمركات ايران و افغانستان از يک مزيتي برخوردار شود بايد ما فعالان اقتصادي خوشنام آنها را بپذيريم و هم فعالان اقتصادي خودمان را به آنها معرفي كنيم.

بنابر اين گزارش، احمد نور سفير افغانستان در ايران نيز در سخناني از برگزاري مراسم اختتاميه دوره آموزشي ويژه مديران و كاركنان گمركات افغانستان همزمان با جشن هاي سالگرد سي و پنجمين سال پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران ابراز خرسندي كرد و به ايرانيان تبريک گفت و از ايران و ژاپن به عنوان دوستان مطمئن كشور افغانستان تقدير و تشكر نمود و افزود: انتخاب گمرک جمهوري اسلامي ايران براي آموزش كاركنان گمرک افغانستان به جا و شايسته بوده است.

همچنين در اين مراسم چيبا وزير مختار ژاپن در تهران گفت: خوشحالم كه در اين دوره آموزشي مهارت هاي بسياري از گمرک جمهوري اسلامي ايران به كاركنان گمرک افغانستان منتقل شده است.

بنابر اين گزارش، در مراسم ياد شده تا كه اوچي رئيس هيئت نمايندگي دفتر جايكا و همچنين مديركل غرب آسياي وزارت امور خارجه هم مطالبي بيان و از تلاش هاي گمرک جمهوري اسلامي ايران براي آموزش مديران و كاركنان گمركات افغانستان تقدير و تشكر كردند.

اين گزارش مي افزايد، گمرک جمهوري اسلامي ايران از 30 دي ماه تا 20 بهمن ماه سال جاري ميزبان مديران و كاركنان گمركات افغانستان بود و با برگزاري يک دوره آموزشي، در خصوص تشريفات گمركي صادرات، واردات، مبارزه با تخلفات گمركي، تعرفه و ماهيت كالا و ساير مطالب مرتبط به صورت نظري و عملياتي مطالبي به آنها آموزش داده شد و مديران و كاركنان گمركات افغانستان با حضور در گمركات اجرايي از نزديک با نحوه انجام تشريفات گمركي در ايران آشنا شدند.