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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۵۷

تداوم روند افزایش دما در سراسر کشور / امشب کمینه دمای 10 استان بالای صفر است

تداوم روند افزایش دما در سراسر کشور / امشب کمینه دمای 10 استان بالای صفر است

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تدوام روند افزایشی دما در بیشتر نقاط کشور خبر داد و گفت : امشب کمینه دما در 10 استان بالای صفر است.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امشب برای مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، در سایر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

وظیفه اظهار داشت: روز سه شنبه با عبور موج ضعیفی از لایه های میانی جو در نیمه شمالی کشور ابرناکی افزایش خواهد یافت و احتمال بارش های پراکنده در ارتفاعات این منطقه وجود دارد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی  تصریح کرد: با حرکت این موج در روز چهارشنبه بارش های پراکنده در جنوب و جنوب شرق کشور پیش بینی می شود.

وی افزود: خلیج فارس از امشب تااواخر وقت فردا مواج است.

وظیفه یادآور شد: فردا آسمان تهران صاف تا کمی ابری است. کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به صرف درجه سانتیگراد و بیشینه دما با دو درجه افزایش نسبت به امروز معادل 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.



 

کد مطلب 2233110

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