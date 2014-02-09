14 هزار گواهینامه برای کارآموزان فنی و حرفه ای استان سمنان صادر شد

ابراهیم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه استان سمنان 11 مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای و بالغ بر 105 آموزشگاه آزاد فعال دارد، اظهار داشت: بالغ بر چهار میلیون نفر ساعت و بالغ بر دو هزار نفر در بخش های شهری و روستایی، جوار دانشگاهی و مراکز ارتقاء تحت آموزش های لازم فنی و حرفه ای قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان ساخت: از ابتدای سالجاری تا کنون برای 14 هزار و 674 نفر کارآموز گواهینامه صادر شده است.

رشته های جدید در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان افزایش پیدا می کند

عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان به بحث افزایش رشته های جدید در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در این استان پرداخت و افزود: با توجه به متناسب سازی آموزش ها با نیاز بازار کار برای سال 93 در این مراکز طی سه ماهه باقیمانده سالجاری برنامه ریزی شده تا حرفه های جدید در مراکز ثابت و برای روستاها، صنایع و صنوف تعریف شود.

محمودی تصریح کرد: ایجاد کارگاه های بازار محور شامل سنگ های قیمتی، طلا و جواهر، رشته کشاورزی و ... در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در دستور کار قرار دارد.

توانمند سازی نیروی انسانی در راستای اشتغالزایی طی سال 93

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان توانمند سازی نیروی انسانی را در راستای اشتغالزایی، مهمترین برنامه سال 93 این اداره کل یاد کرد و افزود: کاهش نرخ بیکاری و تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر برای بازار کار در دستور کار قرار دارد و به صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد.

محمودی خاطرنشان کرد: تعهدات سال 93 نیز با کمک کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان های استان سمنان تدوین می شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: مقرر شد تا با هماهنگی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، برای جذب نیروهای آموزش دیده اقدام و کمبود نیروهای آنان از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان تامین شود.